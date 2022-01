Na Maksimir stiže napadač kojeg je želio i Hajduk; reprezentativac Azerbajdžana ove je sezone već igrao protiv Dinama

Mahir Emreli (24) trebao bi biti idealno rješenje u napadu Dinama! Azerbajdžanski reprezentativac trenutno je član varšavske Legije u čije je redove stigao u ljeto 2021. iz Qarabaga, a 'modri' su ga upoznali početkom kolovoza u kvalifikacijama za Ligu prvaka

Među igračima koji su vrlo blizu dolaska na Maksimir je i napadač azerbajdžanske reprezentacije Mahir Emreli (24)! On je u ljeto 2021. godine kao slobodan igrač iz Qarabaga stigao u redove varšavske Legije te je protiv Dinama u kolovozu igrao utakmice kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka.

Dinamo je izbacio Legiju koja je ove sezone potpuno potonula. Klub je u velikim problemima, zimsku je stanku Legija dočekala na 17. mjestu prvenstvene ljestvice. Problem? Poljska liga ima 18 klubova, a Legija je u zoni ispadanja, ostvarila je samo pet pobjeda i čak 13 poraza u jesenskom dijelu sezone.

Mahir Emreli je jedan od standardnijih u redovima Legije, odigrao je 15 utakmica u prvenstvu, ali je zabio tek dva gola uz jednu asistenciju, a ukupno je za Legiju do sada upisao 33 utakmice i zabio 11 golova u svim natjecanjima. No, Poljaci su ga spremni prodati kako bi zaradili koji euro i tako financijski osnažili klub. Prema Transfermarktu azerbajdžanski je napadač vrijedan dva milijuna eura, no taj novac Legija teško može dobiti za njega. Realnost je milijun, možda milijun i pol eura, ali više od toga definitivno ne.

Uz sve to, Emreli je prije dvije godine bio visoko na listi želja Hajduka, no 'bili' ga tada nisu uspjeli dovesti na Poljud.

Azerbajdžanski se napadač najbolje snalazi u 'špici', ali po potrebi može igrati na desnom ili na lijevom krilu, a u Dinamu bi mogao zamijeniti Komnena Andrića koji je na izlaznim vratima.