'Moj je otac bio strastveni navijač Olympiakosa, ali ja sam zbog Velimira Zajeca navijao za Panathinaikos'

Biografska knjiga o Dinamovoj, ali i Panathinaikosovoj legendi, bivšem nogometašu Velimiru Zajecu, u kojoj govori blizu 100 sugovornika, privukla je veliku pozornost, pa nije ni čudo da je prvo izdanje praktički već razgrabljeno

'Nažalost, nikad mi se nije ispunila želja da gledam Zajeca uživo u dresu Panathinaikosa s obzirom na to da je moj otac bio strastveni navijač Olympiakosa pa nije bilo govora o tome da me kao klinca odvede na utakmicu. Da mi je tada netko kao utjehu kazao kako ću tridesetak godina poslije sa Zajecom igrati tenis u Zagrebu i družiti se s njime, naravno da mu ne bih povjerovao', iskreno je priznao u knjizi Kostas Nebis .

'Izrazito je teško nekome iz Panathinaikosa ili Olympiakosa da bude barem respektiran od strane drugih klubova ili navijača, ali Zajecov stav, karakter, osobnost je dovela do toga da ga se respektira. Ne da ga se voli, jer teško je voljeti nekoga tko je u drugom klubu, ali respektira - definitivno', konstatirao je Nebis, a koji je uz 'posredovanje' Milana Šulentića upoznao svog idola. I ono što će ovaj vrhunski grčki 'poslovnjak' istaknuti, jest da Zajeca niti u jednom trenutku nije gledao očima djeteta koji je lijepio njegov poster na zid, već kao dvojicu obiteljskih ljudi.

'Njegov pristup je jednostavan, opušten i transparentan. Ja jesam prvi čovjek Hrvatskog Telekoma, on jest velika zvijezda, ali odmah sam dobio osjećaj da stječem prijatelja. Zajec ne drži distancu kao mnogi, oduševila me razina njegove gostoljubivosti. U druženjima smo shvatili da obojica volimo tenis te smo ga počeli igrati. I tu je veliki borac, mrzi gubiti, kao i mi Grci. Sjećam se da kad smo prvi puta igrali, iako je to bilo prijateljski, u očima sam mu vidio da me izaziva i da mi neće pustiti ni poena', kroz smijeh je rekao Nebis.