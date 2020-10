[FOTO/VIDEO] Velimir Zajec iskreno o najljepšim, ali i najtežim trenucima u Dinamu; otkrio nam je koga je želio dovesti uz Šukera '89. godine, a dotakao se i odlaska Bjelice iz Maksimira te postoji li mogućnost povratka među 'modre'

Malo je nogometaša u Lijepoj Našoj čije ime izaziva respekt kod svih navijača, a jedan od njih je veliki kapetan Dinama, danas 64-godišnji Velimir Zajec, čija se gospoština cijeni i u Zagrebu i u Splitu, ali i u Ateni. Popularni Zeko živi na relaciji Zagreb - Draganić - Atena, a ovih dana, nakon nekoliko odgođenih pokušaja dolaska zbog pandemije koronavirusa, ipak se ukazao u Kraljevcu, svom najdražem okruženju

'Morao sam malo predahnuti. Kad je ovo vrijeme čudno, a želiš malo i potegnuti, onda te ipak malo brže umori. A više ni ja nisam baš u cvijetu mladosti', uz iskreni smiješak priznao nam je Zajec , 64-godišnji gospon koji je u 'plavom' dresu nastupao od 1974. do 1984. te pritom odigrao 485 utakmica i zabio 81 gol. No osim statistikom, popularni Zeko još je dublji trag ostavio svojim igrama i ponašanjem, pa nije ni čudo da je i dandanas jedan od najvećih ljubimaca Dinamovih navijača.

Još od proljeća tražio je način da iz Atene dođe u hrvatsko okruženje, no pandemija koronavirusa, koja je paralizirala svijet, taj je put prolongirala do ovih jesenskih dana. Makar ni u njima nije teško uživati, posebno kada imate lijep grunt, pun zelenila, u kojem se ima štošta raditi.

'Još kao dijete s 10, 11 godina sa škvadrom s Kraljevca došao sam na Dinamovu selekciju. Bila su nas četvorica, ali samo su primili mene, a moje prijatelje nisu. Tako da sam onda, nakon nekog vremena treniranja, s obzirom na to da sam morao sâm ići s Kraljevca na treninge u Maksimir, ipak odustao. No sa 16 godina na Malom placu (op.a., danas Britanskom trgu) sreo me Dujmović, koji je tada bio trener u Dinamu, i prepoznao me te pitao da zašto više ne dolazim, da su me tražili… Rekao sam im da imam puno obaveza u školi. No opet mi je rekao da dođem. A ja sam si mislio - što ću sa 16 godina počinjati, prestar sam za to. U međuvremenu sam igrao i košarku, išao na džudo kod trenera Topića, u to vrijeme prvaka Jugoslavije. S time da mi je taj džudo kasnije jako puno pomogao u nogometu, u smislu duela, u smislu padanja, hrabrosti i svega što ide uz to. Bio sam svestran sportaš, a nakon svega počeo sam igrati tenis. Dakle sa 16 godina opet su me primili, trener mi je bio Đalma Marković, potom Milan Antolković, poslije i Mirko Bazić, koji je postao bitan za karijere mnogih mladih nogometaša. On je forsirao mladiće, i Cicu (op.a., Zlatka Kranjčara) i Štefa (op.a., Stjepana Deverića)... A jako sam puno naučio od Đalme, izuzetnog teoretičara, entuzijasta, čovjeka koji je obožavao nogomet. I koji je puno dao za našu generaciju. Kao juniori osvojili smo tri naslova prvaka u Jugoslaviji sa sjajnom generacijom, braćom Majer, Švaljekom, Kovačićem, Šutevskim, kasnije je stigao i Bogdan te Cico, Mlinarić, a svi su bili odlični igrači. Nažalost, u seniore ih i nije otišlo baš puno. Imali smo skupinu prijatelja, domaći orijentiranu, Zagrepčana i mislim da smo baš zato napravili odlične rezultate', prisjetio se svojih početaka Velimir Zajec, ali i spomenuo mnoga velika imena zagrebačkog kluba.

Tako je, ali prije svega to je bila zasluga klupskog predsjednika Yiorgosa Vardinogiannisa, s kojim sam prijatelj i dandanas. Dao sam mu riječ, iako sam imao ponudu iz Engleske, koja je bila kudikamo unosnija, a u nogometnom smislu i atraktivnija, jer zvao me Nottingham Forest koji je 1979. i 1980. godine, znači svega nekoliko godina prije, bio dvostruki prvak Europe. Znači, bila je to svjetska ekipa. Ponekad mi i je žao, ali pronašao sam se u Grčkoj. Panathinaikos je također veliki klub, a odmah nakon mog dolaska igrali smo i polufinale tadašnjeg kupa prvaka, u kojem smo izgubili od Liverpoola. Godine 1988. igrali smo i u četvrtfinalu Kupa Uefe. Riječ je o gospodskom klubu s fanatičnim navijačima, a tada smo imali u prosjeku po 50.000 navijača na tribinama. Osim toga, osvojili smo dva prvenstva i dva kupa, pa je i ta moja generacija, sa Saravakosom, Rochom i Dimopoulosom, uvrštena među najveće u klupskoj povijesti.

Teško mi je to reći, ali mislim da smo igrački, to jest kao ljudi, kao škvadra, zbilja bili vrhunska generacija. Imao sam sreće, pa sam i kasnije bio uključen u rad kluba i mogu reći da je i generacija iz 1998. godine, koju sam vodio, bila prava. Selektirana je neko vrijeme, a u njoj su bili Bišćan, Šimić, Rukavina, Marić, Jurić te Prosinečki, no on je, kada nam je najviše trebao, nažalost bio ozlijeđen. Ali imali smo i Jeličića i Mujčina, koji su bili playmakeri, tako da se taj nedostatak Žutog, koji je bio vrhunski igrač, ipak nije toliko osjetio. A mi smo tada ostali kratki samo za jedan bod, jer samo je prvak skupine, za razliku od sadašnjih vremena, kada prolaze prva dva, osvajao plasman u sljedeći krug Lige prvaka. Šteta, jer ta je generacija mogla napraviti puno više.

Ta 1982. najljepša je godina moje sportske karijere. To je bila i velika zahvala Ćiri Blaževiću jer je napravio strašnu atmosferu, kakvu nismo imali gotovo nikada. I ranije smo skoro uzeli naslov, pod vodstvom Markovića, međutim oteli su nam naslov za zelenim stolom. Tako da je ovo slavlje '82. bilo još draže i emotivnije. To je bio izljev i nacionalnog ponosa - kamo god smo išli, imali smo i podršku, a prosjek u Maksimiru tada je bio 40.000 ljudi. Bez te publike i njihove podrške teško da bismo ostvarili taj uspjeh. Ali uspjeli smo pokraj Zvezde, Hajduka i Partizana stići do prvog mjesta. Bila je to sjajna generacija, u kojoj se najčešće spominju, naravno s pravom, igrači poput Kranjčara, Cerina, Mlinarića, pa i mene, ali premalo se spominju Bručić, Bošnjak, Mustedanagić, Bračun, Zvezdan Cvetković, pa i Boro Cvetković, koji je igrao sezonu prije, a koji kao da su pomalo zaboravljeni. I zato treba spomenuti neke iz sezone prije, poput Lalića, koji je bio svjetski igrač, pa i Džonija, Miljkovića, Blaškovića te Vabeca.

Imali smo slabe ugovore. U Dinamu sam zaradio 80.000 njemačkih maraka. Trebao sam dobiti i stan, ali sam ga prepustio Ćiri Blaževiću, a on ga je te 1982. godine potpuno zaslužio. Meni su obećali novi, trebao sam ga pričekati, ali otišao sam iz kluba, pa stan nisam ni dobio. Istina, dobio sam neke beneficije te su mi pomogli da dobijem odličan lokal u centru grada. Naravno, nije bio moje vlasništvo, nego sam bio u najmu. To je bio prvi pub u Zagrebu, možda čak i prvi takav u Jugoslaviji. Radio je dobro, ali nisam kontrolirao što se događa, prepustio sam ga drugima i tako je neslavno završio. Na kraju sam ga čak otkupio, ali sam ga morao prodati. I sada mi je iskreno žao.

Jesam, upisao sam fakultet, vanjsku trgovinu, ali kratko sam studirao, jer morao sam se opredijeliti što ću raditi. Naravno, tada su se o meni brinuli roditelji, ali tata nije imao pojma da sam potpisao ugovor s Dinamom. U to vrijeme nije bilo 'menadžera - staraca'. Možda je to bilo pogrešno i možda bi igrači tada bolje prolazili. Jer starci koji se bave svojom djecom dosta dobro to odrađuju. Ima onih koji ponekad pretjeraju i nepotrebno nešto forsiraju, pa su i klinci ovisniji o njima. Mi smo dakle bili prepušteni sami sebi, guralo te to tvoje znanje, nije bilo protekcije, bio je to čisti romantizam.

U to vrijeme zaluđenost nogometom nije bila baš takva kao danas, to jest treninzi su ostavljali mogućnost i nastavka školovanja. Vi ste upisali fakultet.

Mislim da mogu reći da mi je to, nakon osvojenog naslova prvaka s Dinamom, možda i najljepša epizoda. Izbacili smo pet, šest grčkih reprezentativaca koji su 2004. godine osvojili Europsko prvenstvo u Portugalu. S tom generacijom osvojili smo tri juniorska naslova grčkog prvaka. Zbilja mi je zadovoljstvo bilo raditi s tom djecom, bio sam pun energije, a po cijele smo dane boravili u prekrasnom kampu, s četiri terena i novim hotelom. U to vrijeme to je možda bio i najljepši takav kamp u Grčkoj. To mi je bilo najveće zadovoljstvo u smislu nogometnog rada, naročito s klincima. Bilo je puno demonstracije, puno taktike, puno razgovora, puno igranja i stvarno smo napravili nekoliko vrhunskih igrača.

Ne želim se vraćati na tu priču. To je stvar sreće i nesreće. Propao je novac mnogim igračima, propao je i meni. To je uglavnom komplicirana, ali i zaboravljena priča.

Bilo je to u sezoni 1989./90., stvarali smo veliku generaciju i ja sam uložio velik novac, ali koji je propašću Croatije (op.a., kako se klub zvao od 1993. do 2000. godine) otišao kvragu. Doveli smo Šukera, htjeli smo dovesti i Alena Bokšića, ali on je otišao u inozemstvo, a htjeli smo vratiti i Prosinečkog. Stvorili smo ekipu koja je bila ravnopravna tadašnjoj Zvezdi. Jedna utakmica, odnosno poraz od Rijeke, kada je Fabijan Komljenović zabio gol, koštala nas je naslova prvaka. A Zvezda je tada, recimo, osvojila naslov europskog prvaka. Trener je bio Kuže, kojeg smo doveli nakon što je s Borcem iz Banje Luke ušao u prvu ligu, on je bio naš izbor. On je bio čovjek koji je jako znao nogomet, koji je imao odličan odnos s igračima i s navijačima, koji je bio zahtjevan, ali kojeg smo dobro pratili. Jer nije samo trener ni kriv, ali ni zaslužan za rezultate. Pomagali smo mu u svim segmentima.

Na to sam izuzetno ponosan, jer zbilja je tako. Valjda zato što nikad nisam potpaljivao vatru, provocirao. Nikad nije bilo vrijeđanja, omalovažavanja, stvaranja nekakve lažne veličine. Imam takav status da bez problema mogu otići i na utakmice Olympiakosa. A to mi se i dogodilo kada sam išao metroom na utakmicu u Pirej. I tek kada sam se našao među njihovim navijačima, shvatio sam što sam napravio. Prepoznali su me, ali sve je prošlo bez imalo problema.

Sada, iz ove perspektive, što ste više - dinamovac ili panathinaikosovac?

Mislim da to nije teško zaključiti. Ipak sam ja iz Zagreba, dakle više sam dinamovac. Ali iskreno, sada se više ne uzrujavam ni zbog Dinama ni zbog Panathinaikosa, u kojem sam također proživio mnoge lijepe dane. Jednostavnije mi je sjesti pred TV, pa pogledati utakmice Manchester Cityja, Barcelone, PSG-a… No ipak me jedna momčad još uvijek drži napetim i njezin sam veliki fan, a to je hrvatska reprezentacija.

Dalićeva Hrvatska i na Euru može do velikog rezultata

Sigurno ste uživali tijekom 2018. i uspjeha u Rusiji. Može li ova Dalićeva momčad napraviti nešto na Euru sljedećeg ljeta? Protiv Švicarske se pokazalo da ipak ima igrača koji mogu preuzeti dio tereta Rakitića, Subašića, Ćorluke, Mandžukića.

Odigrali su naši dečki vrlo solidnu, neću reći briljantnu utakmicu. Bilo je dobrih dijelova, s time da smo malo kasnije uhvatili ritam, jer osjetilo se da sredina momčadi nije baš uigrana. Istina, bili su tu Kovačić i Badelj, koji su dio reprezentacije već dugo, ali nisu baš uigrani sa svima. Definitivno se osjetio izostanak Modrića, ali i Rakitića. S Modrićem je to sasvim drugačija priča jer svaka njegova lopta ima smisla. I vidi se da je još uvijek željan igre, nastupa u reprezentaciji, u kojoj, vjerujem, može igrati još barem dvije, tri godine. Nemamo onog pravog playmakera, koji ima dubinsku loptu. Brozović nije na nivou na kojem smo ga navikli gledati, ali to je razumljivo jer je ovaj virus poremetio sve. Brekalo je bio dobar, Bradarić je pokazao da definitivno ima potencijal. Petković je top igrač, ali samo kada je top formi. On je ušao u reprezentaciju umjesto Mandžukića, a svi znamo kakav je bio njegov doprinos u defenzivnom dijelu i kakav je bio fajter te da za njega nije bilo izgubljene lopte. Petković je pak više klasični sidrun, briljantne tehnike, sjajnog driblinga, ali prije svega mora biti 'skroz unutra' u svakoj utakmici. Što se obrane tiče, vidi se koliko je Lovren bitan, Ćaleta-Car možda je malo previše statičan. Na desnom beku definitivno trebamo Vrsaljka dok se Melnjak na lijevom pokazao kao dobro rješenje. Istina, ta nam pozicija još od Roberta Jarnija nikad nije bila pokrivena top igračem. Ali sve u svemu, dobro smo posloženi, još kada znamo da nismo imali Kramarića te još nekoliko igrača, možemo biti mirni. Jer Dalić je stvorio pravu atmosferu, bez koje se ne može do velikog rezultata. I bez malo sreće, kao što smo je imali u Rusiji. Podsjećam, za one penale trebate imati i sreće, ali i puno mirnoće i kvalitete. Sada ćemo na Euru biti lovina, ipak smo srebrni sa Svjetskog prvenstva i svi će na nas ići napaljeniji. Ali kvalitetu imamo, pa se možemo nadati još jednom veselom ljetu.

Jedan od onih igrača iz Hrvatske čiju ste karijeru jako usmjerili jest Igor Bišćan, danas izbornik hrvatske U-21 reprezentacije, kojeg ste gurnuli u vatru protiv Porta u Ligi prvaka, ali mu poslije i omogućili transfer snova, u Liverpool?

Igor je jedan od najkorektnijih ljudi, odnosno igrača koje sam upoznao. Čovjek sa svojim ja, sa stilom igre, koji je bio odličan igrač, snažan, brz, imao je sve nogometne predispozicije. Po meni, on danas-sutra treba biti trener Dinama, potom Liverpoola, a možda i trener reprezentacije. Ima sve predispozicije i za to, 'čist' je u glavi, voli nogomet, entuzijast je. A čujem da je sada u fenomenalnoj formi, da igra, trči, skače. On je čovjek na koga treba računati. Vidim da se probio u mladu reprezentaciju, ali to nije za njega jer je premalo nastupa, a on mora biti u svakodnevnom doticaju s igračima, s nogometom. Mislim da mu je ovo previše dosadno. To je za nekog starijeg. Čak starijeg i od mene (hahaha).

U ono vaše vrijeme prodajom Bišćana 2000. godine u Liverpool za 8,25 milijuna eura (op.a., u funtama je to bio iznos od sedam milijuna) napravili ste do tada drugi najveći transfer u povijesti kluba i spasili Dinamo od bankrota, ali i pokazali da su se i prije odrađivali vrhunski transferi.

Tako je, to je bio odličan transfer, u pravo vrijeme, a pritom je puno pomogao Ricky Parry, tada potpredsjednik kluba. Baš sam ga nazvao prije nekoliko mjeseci, iako više nije u klubu, u kojem je bio bog i batina, te ga pitao sjeća li se kako sam mu svojevremeno sugerirao da kupe i Luku Modrića. No tada je trener bio Rafa Benitez i govorio je za Luku kako je mali, nizak, kako ga on ne bi u momčadi. Naravno, Modrić je završio u Tottenhamu te kasnije napravio vrhunsku karijeru. I naravno, sada Parry plače, ali Benitez je imao drugačije mišljenje. A što se velikih transfera tiče, oni su se uvijek mogli napraviti, jer pravi igrači imaju i pravu cijenu.