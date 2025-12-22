Mohamed Salah golom u 91. minuti spasio Egipćane blamaže protiv 129. reprezentacije svijeta

Premda je Egipat rekorder sa sedam titula afričkog prvaka, dok Zimbabve nikada nije prošao skupinu, Faraoni su teškom mukom stigli do pobjede u marokanskom Agadiru.

Zimbabve, inače 129. reprezentacije svijeta, je poveo u 20. minuti golom Princea Dubea i u nastavku susreta odlično se branio. Posebno je bio raspoložen golman Washington Arubi koji se istaknuo s nekoliko sjajnih obrana.

Egipat je ipak uspio izjednačiti u 64. minuti golom napadača Manchester Cityja Omara Marmousha, a pobjedu egipatskoj vrsti donio je napadač Liverpoola Mohamed Salah golom u prvoj minuti sudačke nadoknade.

U prvom susretu iz ove skupine Južna Afrika je u Marakešu pobijedila Angolu 2:1.

Južna Afrika je povela u 21. minuti golom Oswina Appolisa, a u 35. minuti je izjednačio Show. Pobjedu Bafana Bafani donio je Lyle Foster u 79. minuti.

U drugom kolu, 26. prosinca sastaju se Angola i Zimbabve, te Egipat i Južna Afrika.

Na afričkom prvenstvu sudjeluju 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina po četiri ekipe. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, te četiri najbolje rangirane trećeplasirane ekipa izborit će plasman u osminu finala.

Naslov afričkog prvaka brani Obala Bjelokosti.