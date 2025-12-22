odmah je operiran

Potvrđene crne prognoze; zvijezda Liverpoola slomila je nogu

I.Ž./Hina

22.12.2025 u 22:51

Alexander Isak FC Liverpool
Alexander Isak FC Liverpool Izvor: Profimedia / Autor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Napadač aktualnog engleskog nogometnog prvaka Liverpoola Alexander Isak slomio je nogu u subotnjem derbiju protiv Tottenhama i već je operiran, objavili su Redsi

'Alexander Isak je uspješno operiran zbog ozljede koju je zadobio u subotu. Isakova rehabilitacija će se nastaviti u AXA trening centru, a još nije određen vremenski okvir za njegov povratak', objavio je Liverpool.

vezane vijesti

U klubu su strahovali da je Isak pretrpio oštećenje prednjeg križnog ligamenta, što bi značilo da je njegova sezona završila. Međutim, skeniranje je pokazalo prijelom potkoljenice i u ponedjeljak je uspješno operiran kako bi se kost vratila na mjesto.

S Anfielda nisu prognozirali koliko će dugo švedski napadač izbivati s terena, no engleski mediji navode kako oporavak kod takve ozljede noge traje oko 12 tjedana.

Alexander Isakse ozlijedio nakon starta braniča Tottenhama Mickeyja Van de Vena nakon što je postigao svoj tek drugi gol u Premier ligi za Liverpool. Zanimljivo, Van de Ven nije dobio niti žuti kart za svoj start.

Šveđanin je ovoga ljeta stigao u Liverpool iz Newcastle Uniteda za čak 150 milijuna eura.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
žestoke kritike

žestoke kritike

Španjolci bez milosti udarili na Vatrenog: Upropastio je možda posljednju priliku
shnl

shnl

Legenda Osijeka završila karijeru; evo što mu je poklonio sudac utakmice
don carlo o maestru

don carlo o maestru

Carlo Ancelotti otkrio čime ga je Luka Modrić iznenadio: Od njega to nisam očekivao...

najpopularnije

Još vijesti