Mitrović i Vlahović utučeni nakon poraza: 'Ispričavamo se narodu, najteži trenutak u karijeri'

‘Nije lako, meni je ovo najteži poraz otkako sam u reprezentaciji. Mislim da i ostali momci osjećaju isto – težak dan, teško večer, nema se što puno reći’, rekao je vidno potreseni Vlahović.

Upitan o atmosferi, odgovorio je mirno:



‘Mi smo bili fokusirani na teren. Kad si u igri, ne čuješ gotovo ništa s tribina. Trebali smo pobijediti, bila je to utakmica koja se mora dobiti po svaku cijenu, ali nismo uspjeli. Idemo dalje, čeka nas Andora, moramo se oporaviti i ondje osvojiti tri boda.’

Dvije najbolje šanse na utakmici pripale su upravo njemu, no lopta nije htjela u mrežu.



‘Znam... Volio bih da sam zabio, više od bilo koga. Nisam uspio, rekao sam to i u svlačionici, jako mi je žao. U prvom poluvremenu morao sam realizirati svoju priliku – sve bi možda bilo drukčije, ali sada je kasno. Izgubili smo, i to jako boli’, priznao je Vlahović.

‘Najteži period u mojih 13 godina u reprezentaciji’

Kapetan Aleksandar Mitrović bio je jednako iskren.



‘Ovo je najteži trenutak u mojoj reprezentativnoj karijeri. Teški dani za srpski nogomet. Utakmica je bila divlja, tvrda, ružna za gledanje i teška za igranje. Primili smo gol iz prekida, a sami nismo stvorili gotovo ništa. Lopta jednostavno nije htjela u gol’, rekao je napadač za Arenasport.

Mitrović je preuzeo dio odgovornosti na sebe.



‘Iskreno, nisam odigrao dobru utakmicu. Nismo imali završni pas, falio nam je kvalitetan centaršut. Vrtjeli smo se oko šesnaesterca i centrirali samo da bismo centrirali. To nas je koštalo boljeg rezultata. Ovo je velika lekcija za sve, posebno za mlađe igrače. Trebamo zapamtiti ovu bol i osjećaj poraza’, dodao je Mitrović.

Srbiji sada predstoji gostovanje u Andori, no situacija u skupini više nije u njihovim rukama.



‘Ispričavamo se narodu što nismo ostvarili dobar rezultat. Dali smo sve od sebe, ali nije bilo dovoljno. Moramo nastaviti borbu dok postoji i najmanja nada’, zaključio je kapetan Srbije.