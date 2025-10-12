Veselin Vujović prozvao Piksija kao nitko prije: 'Velikomučenik je uspio nemoguće'

Njegova oštra izjava o Draganu Stojkoviću Piksiju odjeknula je poput bombe – i to ne samo u sportskim krugovima.

Bez uvijanja i u svom prepoznatljivom, izravnom stilu, legendarni rukometni stručnjak komentirao je ‘ponudu ostavke’ izbornika Srbije, rekavši da je Stojković ‘uspio nemoguće – izaći iz legende, i to na najgori mogući način’.

Prema Vujovićevim riječima, Stojković i njegov stožer ne kontroliraju samo grad i stadion, nego i publiku, ton prijenosa, pa čak i reakcije navijača. Kritika nije zaobišla ni cijeli sustav u Fudbalskom savezu Srbije, koji je, kako tvrdi Vujović, doveo stvari do točke u kojoj se ‘ni utakmice više ne mogu igrati bez režije’.

U svojoj objavi, Vujović je bez dlake na jeziku poručio:

‘Velikomučenik Stojković izjavi da je odgovoran čovjek i da je vodećim ljudima saveza ponudio ostavku. Kojim ljudima? Onima koji bi prije njega trebali podnijeti ostavke, onima koji ga nisu ni postavili.

Ostavka se ne nudi, nego daje. Ali ti ni za to nemaš hrabrosti, mučeniče. Uspio si nemoguće – izaći iz legende, i to na kakav način.

Kontrolirate grad, stadion, gledatelje. Vodite reprezentaciju da igra u Leskovcu, na onakvom terenu, jer se drugdje ne smijete pojaviti. Utišavate ton da se ne čuje što narod skandira, a taj isti narod, kojeg ste doveli i platili, izražava mišljenje i nezadovoljstvo cijele Srbije.’