Pogledajte ludnicu u svlačionici Albanije nakon velike pobjede protiv Srbije

Junak susreta bio je Rey Manaj , koji je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena postigao jedini pogodak na utakmici.

Nakon završetka dvoboja izbornik Sylvinho pokušao je održati govor u svlačionici, ali euforični igrači nisu mogli dočekati kraj – prekinuli su ga bučnim slavljem jednog od najvećih trijumfa u novijoj povijesti albanskog nogometa.

Ovom pobjedom Albanija je pobjegla Srbiji na četiri boda uz utakmicu više i učvrstila se na drugom mjestu skupine. S druge strane, nezadovoljstvo među srpskim navijačima sve je veće – nakon teškog poraza od Engleske u Beogradu, reprezentacija sada bivšeg izbornika Dragana Stojkovića doživjela je još jedan udarac. Srbija je teško stvarala prilike i sada će u završnici kvalifikacija morati čekati posrtaj Albanije kako bi zadržala šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo.