SLAVLJENIČKO RASPOLOŽENJE

Pogledajte ludnicu u svlačionici Albanije nakon velike pobjede protiv Srbije

N.M.

12.10.2025 u 08:40

Slavlje u svlačionici Albanije
Slavlje u svlačionici Albanije Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
Bionic
Reading

Albanija je u Leskovcu upisala veliku pobjedu protiv Srbije, slavivši 1:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Junak susreta bio je Rey Manaj, koji je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena postigao jedini pogodak na utakmici.

vezane vijesti

Nakon završetka dvoboja izbornik Sylvinho pokušao je održati govor u svlačionici, ali euforični igrači nisu mogli dočekati kraj – prekinuli su ga bučnim slavljem jednog od najvećih trijumfa u novijoj povijesti albanskog nogometa.

Ovom pobjedom Albanija je pobjegla Srbiji na četiri boda uz utakmicu više i učvrstila se na drugom mjestu skupine. S druge strane, nezadovoljstvo među srpskim navijačima sve je veće – nakon teškog poraza od Engleske u Beogradu, reprezentacija sada bivšeg izbornika Dragana Stojkovića doživjela je još jedan udarac. Srbija je teško stvarala prilike i sada će u završnici kvalifikacija morati čekati posrtaj Albanije kako bi zadržala šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TEŠKE RIJEČI

TEŠKE RIJEČI

Veselin Vujović prozvao Piksija kao nitko prije: 'Velikomučenik je uspio nemoguće'
PROBLEMI S KADROM

PROBLEMI S KADROM

Hajduk ima problema s ozljedama: Evo kakvo je stanje s Livajom i ostalim zvijezdama
SLAVLJENIČKO RASPOLOŽENJE

SLAVLJENIČKO RASPOLOŽENJE

Pogledajte ludnicu u svlačionici Albanije nakon velike pobjede protiv Srbije

najpopularnije

Još vijesti