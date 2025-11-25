MAXSport kviz je hit! Aplikacija je najpopularnija na App Storeu, evo kad je sljedeći kviz

Kviz se igra putem mobilne aplikacije na kojoj igrači odgovaraju na pitanja koja su prikazana u emisiji.

MAXSport kviz postao je pravi hit jer je aplikacija na App Storeu i Play Storeu skinuta više od 2100 puta te je najpopularnija aplikacija iz te kategorije u digitalnim trgovinama. Kviz je jučer igralo skoro 800 igrača, a za vas smo pripremili neka pitanja iz kviza. Ako znate odgovore, onda nam se pridružite sljedećeg ponedjeljka od 20 sati na MAXSportu!

Do kraja godine trajat će zagrijavanje uz mjesečne sponzorske nagrade. Nagrade neće dobiti samo pobjednici kviza, već i predzadnji tako da apsolutno svi sudionici imaju šanse za nešto osvojiti.

Nakon zagrijavanja, slijedi MAXSport Kviz liga s bogatim nagradama. S nagradnim fondom od 10 tisuća eura, garantirana je zabava, ali i kompetitivnost. Pobjednik lige osvaja 7 tisuća eura, drugoplasirani 2 tisuće eura, a trećeplasirani tisuću.

Tema kviza su povijest i aktualnosti HNL-a, a zabaviti se mogu baš svi. Ako ste istinski HNL znalac, imate priliku osvojiti nagrade, a svi ostali se mogu zabaviti uz voditeljski par kojeg čine Matej Sunara i Ante Cash. Uz to, nagrade može osvojiti apsolutno svatko tko sudjeluje u kvizu.