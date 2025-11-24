'Vidi se da je frustriran, da je nezadovoljan. Iz kola u kolo tone sve dublje...'

Za razliku od Hajduka kojem je poraz na Rujevici od Rijeke narušio hegemoniju, Dinamo je očito pronašao izlaz iz 'mračne ulice'. Nakon poraza od Istre 1961, Dinamo je prvo u SHNK-u pobijedio Karlovac, a onda je i u Maksimiru bez problema došao do pobjede nad Varaždinom.

U međuvremenu je trener Mario Kovačević odlučio 'zašutjeti' na medije, ali što je važnije - njegovi su igrači 'progovorili' na terenu.

'Dobitnik ove utakmice je Mario Kovačević. Napokon Noa Mikić, hvala dragome Bogu, odgajao si ga za desnoga beka, vrijeme je, stavi ga. I odigrao je korektnu utakmicu. Zatim Perez Vinlöf, vidjeli smo da prema naprijed može donijeti više od Gode. Filipović - Nevistić zamjena, pozdravljam. To je hrabra promjena, to nije lako napraviti. Zajc se svojom igrom i karizmom vrlo brzo probio do jednog od lidera svlačionice. I to je Mario Kovačević morao napraviti ove sezone, svlačionica je morala dobiti drugačiju hijerarhiju. Hoxhi kapa do poda, mislim da igra nogomet života. Vidjet ćemo kako će i Transfermarkt reagirati. Bakrar je terminator, i još kada staviš Lisicu tamo gdje mu je mjesto. Pozdravljam te promjene. Tu postoje i neke teme o kojima treba razgovarati. To je Dion Drena Beljo. Vidi se da je frustriran, da je nezadovoljan. Ima jako puno gestikulacije kod svake lopte do koje ne može doći. Mislim da se mora smiriti i bolje nositi s tim pritiskom. Iz kola u kolo tone sve dublje u golgetersku krizu', rekao je Ivan Ljubić.