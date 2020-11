Mate Pavić završio godinu kao prvi u parovima, raskinuo suradnju s partnerom pa najavio fantastičnu vijest za hrvatski tenis

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Mate Pavić i brazilski tenisač Bruno Soares u subotu su osigurali status najboljeg svjetskog para za 2020., a od sljedeće godine će u lov na trofeje s drugim parterima

Pavić i Soares su na završnom turniru u Londonu nesretno završili put u skupini i nisu se probili u polufinale zahvaljujući lošojem set-količniku od preostala dva para s dvije pobjede i jednim porazom, a u O2 Arenu su došli sa samo 35 bodova prednosti pred Amerikancem Rajeevom Ramom i Britancem Joeom Salisburyjem.

No, porazom od Austrijanca Melzera i Francuza Roger-Vasselina u polufinalu Ram i Salisbury su ostali na tih 35 bodova zaostatka pa su Pavić i Soares po drugi put u karijeri došli do naslova najboljeg teniskog para u svijetu. Pavić je to bio prije dvije godine s Austrijancem Oliverom Marachom, a Soares 2016. s Britancem Jamiejem Murrayjem, s kojim će se od sljedeće godine ponovno spojiti.