Modrić i Dalić uoči susreta godine rekli što misle o velikom nevremenu koje prijeti utakmici i otkrili ima li problema sa sastavom

Luka Modrić i Zlatko Dalić su na konferenciji za medije najavili susret sa Slovačkom koji Hrvatska igra u subotu u 20:45 na riječkoj Rujevici

'Nije to utjecalo na nas. Sigurno da su igrači kojih nema vrlo važni i da će nam nedostajati, ali oni koji ih mijenjaju će pokazati da su tu s pravom i da će odigrati na visokom nivou. Svaki puta su igrači koji su mijenjali one koji nedostaju dobro odradili posao i vjerujem da će tako biti i sada', rekao je Modrić.

'Nadam se da odigravanje utakmice neće doći u pitanje, a uvjeti će biti takvi kakvi će biti. To ćemo vidjeti sutra. Ovih dana je bilo jako dobro, a za sutra je nešto lošija prognoza, ali nadam se da to neće utjecati na izvedbu na terenu', rekao je Modrić.

Modrić je uoči susreta primio i prestižnu nagradu u Monte Carlu, a novinare je zanimalo jesu li ga na toj dodijeli nagrade upitali koliki će trag Hrvatska ostaviti na Euru.

'Nisu mi postavili to pitanje. Prvo je najbitnije da se tamo kvalificiramo, a onda ćemo dalje razmišljati. Bitno je plasirati se.'

Nedavno je izašla i Modrićeva knjiga u kojoj je pisao i o motivu da ostane u reprezentaciji.

'Motiv je igranje za reprezentaciju, nositi ovaj dres, slušati himnu. Vodio sam se srcem, nisam gledao na sebe i na to hoće li mi to škoditi u klubu. Volim igrati za reprezentaciju, uživam u tome. Nadam se da mladim igračima pomažem primjerom i zato sam ostao. Zapravo, nisam o tome uopće razmišljao', komentirao je Modrić na konferenciji.

Do Eura možemo pobjedom ili remijem u utakmici sa Slovačkom, no je li napad od prve minute najpametniji? 'Definitivno! Mi smo ekipa koja ne znati igrati na remi i koja se ne zna braniti. Sigurno ćemo takav pristup imati i sutra i vjerujem da će nas navijači nositi do rezultata', kaže Modrić pa dodaje:

'Svjesni smo da nam remi ili pobjeda donose Euro, ali svjesni smo naše kvalitete, imamo naše ljude iza sebe i siguran sam da će nam oni biti poticaj. Pozitivno razmišljamo, a to je najbitnije. Postoje i druge opcije, ne daj Bože, ali o njima ne razmišljamo. Vjerujemo da ćemo se plasirati na Euro', zaključio je Modrić pa riječ prepustio izborniku Daliću.