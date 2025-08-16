rijeka - dinamo 0:2

Đalović: 'Da smo zabili jedan gol...'

S. M.

16.08.2025 u 23:33

Radomir Đalović
Radomir Đalović Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Rijeka je u derbiju 3. kola SuperSport HNL-a izgubila na Rujevici od Dinama 2:0.

Dinamo je susret riješio u odličnom prvom poluvremenu u kojem je Dion Drena Beljo golovima u 24. i 31. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Rijekin trener Radomir Đalović.

vezane vijesti

'Teška utakmica, vidjeli ste i sami da smo prespavali prvo poluvrijeme, nismo imali energiju i nismo bili onakvi kakvi smo htjeli. Bila nam je bitna ta energija, ali nije bilo kako treba, utakmica sa Shelbourneom je ostavila traga, a i nedostajao nam je Petrovič u sredini. Drugi dio je bio bolji, uveli smo nove igrače i imali neku novu energiju, mislili smo da ćemo zabiti drugi gol nakon prvog ako ga zabijemo, ali nismo iskoristili šanse i čestitam Dinamu na pobjedi', rekao je u uvodu.

U četvrtak vam stiže PAOK?

Drugi dio je putokaz za PAOK, tako smo htjeli igrati u prvom dijelu, ali nismo uspjeli. Dinamo je iskoristio svoje šanse, a mi ne. Da smo zabili jedan gol, sve bi bilo drugačije. Vidi se da Dinamo ne igra europske utakmice. Bitno je da se dobro odmorimo i spremimo za četvrtak.

Osvrnuo se i na navijače...

Posebno mi je krivo zbog njih, mogli smo doći i do boljeg rezultata. Postavit ćemo se ovako i protiv PAOK-a, no, vidjet ćemo kako će to ići. Napravit ćemo sve da izgledamo kao danas u drugom dijelu. Bio je veliki pritisak zbog Europe, osvojili smo dva trofeja i falio nam je iskorak da se plasiramo u skupine jer mislim da Rijeka to zaslužuje. Probat ćemo se izboriti s PAOK-om pa ćemo vidjeti.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SUPERSPORT HNL

SUPERSPORT HNL

Dinamo slavio na Rujevici golovima Belje; Rijeka ima za čime žaliti

RIJEKA
0:2
DINAMO
je li ovo penal?

je li ovo penal?

Pogledajte najsporniji trenutak derbija! Đalović divljao i tražio penal, Kolarić mu dao karton
SENZACIJA

SENZACIJA

Šok s Poljuda! Garcia seli Livaju na klupu?!

najpopularnije

Još vijesti