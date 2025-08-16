Đalović: 'Da smo zabili jedan gol...'

Dinamo je susret riješio u odličnom prvom poluvremenu u kojem je Dion Drena Beljo golovima u 24. i 31. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Rijekin trener Radomir Đalović .

'Teška utakmica, vidjeli ste i sami da smo prespavali prvo poluvrijeme, nismo imali energiju i nismo bili onakvi kakvi smo htjeli. Bila nam je bitna ta energija, ali nije bilo kako treba, utakmica sa Shelbourneom je ostavila traga, a i nedostajao nam je Petrovič u sredini. Drugi dio je bio bolji, uveli smo nove igrače i imali neku novu energiju, mislili smo da ćemo zabiti drugi gol nakon prvog ako ga zabijemo, ali nismo iskoristili šanse i čestitam Dinamu na pobjedi', rekao je u uvodu.

U četvrtak vam stiže PAOK?

Drugi dio je putokaz za PAOK, tako smo htjeli igrati u prvom dijelu, ali nismo uspjeli. Dinamo je iskoristio svoje šanse, a mi ne. Da smo zabili jedan gol, sve bi bilo drugačije. Vidi se da Dinamo ne igra europske utakmice. Bitno je da se dobro odmorimo i spremimo za četvrtak.



Osvrnuo se i na navijače...

Posebno mi je krivo zbog njih, mogli smo doći i do boljeg rezultata. Postavit ćemo se ovako i protiv PAOK-a, no, vidjet ćemo kako će to ići. Napravit ćemo sve da izgledamo kao danas u drugom dijelu. Bio je veliki pritisak zbog Europe, osvojili smo dva trofeja i falio nam je iskorak da se plasiramo u skupine jer mislim da Rijeka to zaslužuje. Probat ćemo se izboriti s PAOK-om pa ćemo vidjeti.

