Prva 'špica' hrvatske reprezentacije uoči Slovačke: Nisam neki plašljiv tip, ne bojim se slovačkih stopera

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu (16. studenog, 20.45 sati) na Rujevici protiv Slovačke igra posljednju utakmicu kvalifikacija za plasman na Euro 2020. godine. Dinamov napadač Bruno Petković sigurno će biti u prvih 11 igrača koje će izbornik Zlatko Dalić poslati na teren po pobjedu

'Osjećam se jako dobro. Maksimalno sam spreman i motiviran. Prva utakmica u Slovačkoj ostala mi je u dobrom sjećanju, stvarno smo odigrali odličnu utakmicu. Izdominirali smo ih i to je velika stvar', rekao je Bruno Petković koji je u Trnavi protiv Slovačke zabio gol. Hrvatska je, podsjetimo, tada slavila 4:0.

'To je još jedan dokaz da radimo kvalitetno u klubu. To nije slučajno. Zadovoljni smo kako igramo u Dinamu. Cijela jedna pozitivna priča se stvorila prije godinu dana i sigurno da ima još dečkiju koji su u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti biti u reprezentaciji', razmišlja Bruno Petković te napominje:

'Vjerujem da Hrvatska ide u jako dobrom smjeru, iz nekih svojih analiza vidim svoj napredak. Siguran sam da ću u svakoj drugoj utakmici biti još bolji. Do sada nisam bio klasičan napadač koji do sada nije trpao statistiku. Uvijek sam bio timski igrač i uvijek ću to ostati.'

Na pitanje kog je od hrvatskih napadača najviše cijenio dok je bio mlađi, rekao je da je bilo mnogo dobrih napadača i da nije pratio nijednog od njih posebno.

'Davor Šuker je bio ikona kad sam bio dijete, a tata mi je govorio da ne mogu biti Šuker ako ne pucam s lijevom nogom. Trudio sam se kao dijete i nije mi išlo najbolje, ali sam sad naučio', otkrio je Petković i dodao kako mu je kao malome najdraži ipak bio Brazilac Ronaldo.