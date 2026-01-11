Ludi El Clasico za trofej: Barcelona slavila protiv Reala u drami s pet golova i crvenim kartonom

Barcelona je u 36. minuti povela pogotkom Raphinhe koji je iz teške situacije pogodio suprotni kut Realovog gola, a nakon toga je u završnici prvog poluvremena uslijedila ludnica.

Vinicius je iz nevjerojatne solo-akcije izjednačio, a minutu kasnije je zabio Robert Lewandowski nakon sjajnog proigravanja Pedrija. Izgledalo je tada da će Barcelona na odmor s vodstvom, ali je Real golom Gonzala Garcije nakon kornera izjednačio na 2:2.

Barcelona je do pobjede stigla u 73. minuti kada se lopta nakon udarca Raphinhe odbila od Asencija i prevarila Courtoisa.

U sudačkoj nadoknadi je zbog grubog prekršaja isključen Frenkie de Jong, ali je Barcelona s igračem manje sačuvala prednost nakon slabih udaraca Carrerasa i Asencija u posljednjim trenucima.