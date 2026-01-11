SJAJNA UTAKMICA

Ludi El Clasico za trofej: Barcelona slavila protiv Reala u drami s pet golova i crvenim kartonom

A.H.

11.01.2026 u 22:04

Raphinha
Raphinha Izvor: EPA / Autor: STRINGER/EPA
Bionic
Reading

U ludom finalu španjolskog Superkupa Barcelona je s 3:2 slavila protiv svog najvećeg rivala Real Madrida.

Barcelona je u 36. minuti povela pogotkom Raphinhe koji je iz teške situacije pogodio suprotni kut Realovog gola, a nakon toga je u završnici prvog poluvremena uslijedila ludnica.

Vinicius je iz nevjerojatne solo-akcije izjednačio, a minutu kasnije je zabio Robert Lewandowski nakon sjajnog proigravanja Pedrija. Izgledalo je tada da će Barcelona na odmor s vodstvom, ali je Real golom Gonzala Garcije nakon kornera izjednačio na 2:2.

Barcelona je do pobjede stigla u 73. minuti kada se lopta nakon udarca Raphinhe odbila od Asencija i prevarila Courtoisa.

U sudačkoj nadoknadi je zbog grubog prekršaja isključen Frenkie de Jong, ali je Barcelona s igračem manje sačuvala prednost nakon slabih udaraca Carrerasa i Asencija u posljednjim trenucima.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ovo nitko nije očekivao

ovo nitko nije očekivao

Veliki preokret oko Roberta Mudražije, u Dinamu šokirani kakvu su ponudu dobili
odgovorio arapima

odgovorio arapima

Stojković prelomio i odgovorio na fantastičnu ponudu iz Emirata
LOŠ REZULTAT

LOŠ REZULTAT

Domen Prevc na nevjerojatan način ostao bez rekorda

najpopularnije

Još vijesti