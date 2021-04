Legendarni napadač Osijeka posve iskreno najavio je rasplet hrvatskog nogometnog prvenstva, ali i dao svoj sud o učinku Nenada Bjelice

Nogometaši Dinama pobjedom 2:0 nad Hajdukom ali i remijem Osijeka 0:0 na Rujevici protiv Rijeke , došli su do četiri boda prednosti u utrci za naslov prvaka. S time da Dinamo ima i utakmicu manje, odnosno može povećati prednost pred slavonskim prvoligašem

'Bila je ova nedjelja svojevrsni 'Dan D' ovosezonskog prvenstva. Iako se očekivao još prošlog vikenda, ali kako je tada derbi Osijeka i Dinama završio bez pobjednika, rasplet smo, čini se, dobili sada. Naravno, ništa još nije gotovo, ali mislim da je u mnogočemu prvenstvo ipak odlučeno. Dinamo je u velikoj prednosti, a pobjedom protiv Hajduka odlično je iskoristio remi Osijeka u Rijeci. Dakle, ova četiri boda, Dinamu daju veliku prednost, a uz sve to, čak i u slučaju istog broja bodova, Dinamo je u međusobnom omjeru bolji od Osijeka', rekao je za tportal Robert Špehar , legendarni napadač Osijeka, koji je u tri navrata oblačio bijeli dres kluba s Drave.

Dinamo pred prvim pratiteljem, Osijekom, ima četiri boda prednosti, uz utakmicu manje (op.a. to je okršaj 22. kola protiv Hajduka, a kojeg će odraditi sljedeće srijede), a do kraja sezone još je pet kola.

'Da, Modri su definitivno bili bolji, a sada, što je jednako važno, dolaze još rasterećeniji, s obzirom na to da imaju solidnu bodovnu prednost. A uzmu li na Poljudu bod ili sva tri, prvenstvo bi praktički bilo odlučeno. Ipak, dok god se igra, ne treba ništa zaključivati'.

Iako su u Dinamu tugovali zbog ispadanja protiv Villarreala, sada će im ipak biti znatno lakše, jer mogu se fokusirati na preostala dva natjecanja, prije svega prvenstvo, a potom i Kup?

'Da, jer kroz cijelu sezonu igrati na tri fronta nije jednostavno. Osijek je u Europi ispao u ranoj fazi, pa ni u Kupu nije daleko dogurao kiksajući protiv Rijeke, tako da se trener Bjelica mogao usredotočiti samo na prvenstvo, odnosno to je Osijeku trebala biti olakšavajuća okolnost. Ne mogu si zamisliti, bez obzira na to da je ovo igrački kadar puno bolji nego u zadnjih desetak godina, da je Osijek igrao na tri kolosijeka'.

S dolaskom Nenada Bjelica, ambicije Osijeka su porasle, a njegov se 'rukopis' vrlo brzo mogao uočiti. Naravno, ovo bi sve trebala biti dobra podloga za sezone koje dolaze?

'Ja kao navijač Osijeka vjerujem u to. Bjelica je stigao na tri godine, i već u prvoj je uspio doći najmanje do drugog mjesta, što je uspjeh. Ponavljam, niti prvo mjesto nije izgubljeno, ali realnost je ipak nešto drugo. Osijek je krenuo u formiranje momčadi, došlo je sedam, osam igrača, istina bez odštete, ali uz lijepe plaće, što se uspjelo napraviti uz financijsku podršku novog vlasnika, koji je osigurao i stručni stožer, a sve s ciljem da se napadne prvo mjesto. Naravno, to neće biti jednostavno, jer Dinamo je u tom procesu već 15-tak godina, ali s ovakvim rosterom igrača i trenera, i Osijek se ima pravo nadati trofeju, posebno ako dočeka slabiju godinu Dinama, što se također prema zakonu velikih brojeva, mora dogoditi'.

Čini se da je tu najvažnije strpljenje klupskih čelnika, odnosno povjerenje u rad i kontinuitet trenera Bjelice?

'U tome se treba biti čvrst, odnosno treba treneru pružiti podršku i osigurati mu kontinuitet. Ali svi mi itekako dobro znamo, da je rezultat taj koji određuje trenerske sudbine. Sjetimo li se samo kako je, odmah nakon ispadanja u kupu od Rijeke, i jednom lošijem rezultatu u prvenstvu, već počelo sa sumnjama u Bjeličino znanje. Treneri su svugdje dobri dok imaju rezultat, ali ja vjerujem u cijeli ovaj projekt i trenerove znanje, te da će, kao što sam već rekao, u nekoj bližoj budućnosti, uz novi stadion, donijeti i taj željeni naslov prvaka', zaključio je Špehar.