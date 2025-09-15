Kulenović potvrdio ono što su svi vidjeli, a derbi s Hajdukom najavio je ovim riječima

'Nismo dobro ušli u utakmicu, nije to dobro izgledalo. Međutim takve stvari se događaju. Mlada momčad, nova momčad, svjesni smo da će se takve stvari događati. Jednostavno, nije bio naš dan. Ali ne treba glava biti dolje, 36 utakmica ima u prvenstvu i bitno je da nakon 36. budemo prvi. Imamo taj cilj. Nakon ove utakmice stanje je ostalo nepromijenjeno, i dalje smo prvi, i dalje imamo sve u svojim rukama. Imamo šest dana do najveće utakmice u hrvatskom nogometu, trebamo se pripremiti za to i ići po tri boda', rekao je Kulenović za Dinamove kanale.

Iako još ni u jednoj prvenstvenoj utakmici nije bio starter, Sandro Kulenović ima impresivnu statistiku, s pet golova u šest utakmica. Pridodamo li tome i dva gola u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu, podaci su još impresivniji.

Komentirao je i šokantno drugo poluvrijeme, rano primljeni gol, povratak u igru njegovim golom samo 18 sekundi nakon ulaska u igru pa isključenje Luke Stojkovića.

'Totalno nesretan crveni karton, Stojke nije vidio protivnika. Međutim što je tu je, ne treba dečka kriviti, takve stvari se događaju u nogometu, sigurno je imao najbolju namjeru. Od velike želje dogodila se takva stvar. Nakon crvenog kartona smo pokušavali, nismo se predavali. Nismo bili poljuljani niti se predali. Svjesni smo što nosi pritisak igranja u Dinamu, ali nismo uspjeli. Nismo bili pravi i treba to priznati. Takve se stvari događaju, ali je čar nogometa da imaš brzo novu utakmicu i možeš se iskupiti'.

'Nije bilo realno očekivati da se ne dogodi nikakav kiks, takve stvari se događaju. Liga napreduje, zadnjih je godina sve neizvjesnije. Tu smo gdje smo, na prvom smo mjestu. Ne treba uopće žaliti, analizirat ćemo gdje smo pogriješili, najbolje moguće pripremiti se za Hajduk i ići tamo po tri boda, kao i u svakoj utakmici'.

U subotu od 17 sati na Poljudu se igra najveći derbi, protiv Hajduka, koji također nije u blistavoj formi.

'Proteklih godina nismo dobro igrali s Hajdukom, događali su se neki porazi. Dat ćemo sve od sebe da ovaj put bude drugačije, da u taj derbi uđemo ne kao danas, da od prve minute bude energično i dobro, da uzmemo sva tri boda', završio je Kulenović.