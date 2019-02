Kovač najavio poteze za koje drugi treneri Bayerna nisu imali hrabrosti: Brat i ja to možemo...

Niko Kovač naglasio je uoči utakmice s Augsburgom kako namjerava provesti promjene u sastavu Bayerna nakon kojih bi klub bio miran za sljedećih deset godina po pitanju kvalitete igračkog kadra i osvajanja titula...

Bayern ove sezone ima problem što su u njegovim redovima brojni igrači koji više nisu na svojem vrhuncu. Osjeća se to u Bundesligi u kojoj momčad kaska za Borussijom Dortmund što je prethodnih godina bilo nezamislivo, no veliki rival je na pravi način pomladio svoj kadar i to donosi polodove.