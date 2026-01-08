Kapetan hrvatskih rukometaša oglasio se nakon poraza od Njemačke

'Bio je ovo jako dobar test. Dobro nam je došao, sad znamo što možemo popraviti - angažman za utakmicu, povratak u obranu i disciplina u napadu. Previše smo gledali hoćemo li zabiti ili ne. Trebamo se okrenuti u obranu i vraćati se što brže, da pomognemo Dini i Mateju na golu. Previše laganih golova smo primili', rekao je Martinović nakon utakmice pa nastavio:

'Naravno da je ljepše pobjeđivati, ali doći će i to. Bitno je da pobijedimo u prvenstvu. Imamo još tjedan dana da se pripremimo za prvu utakmicu. Sad znamo što trebamo popraviti, gledat ćemo video, a onda opet igramo protiv Njemačke i kreće video za Gruziju. Jako puno segmenata želimo popraviti. Agresivnost i gustoću u obrani i da smo malo hladniji i pametniji u napadu.'

Hrvatska na Euro stiže kao svjetski viceprvak...

'Imamo puno samopouzdanja, srebro nam je puno značilo. Prelijepo je bilo opet igrati pred našom publikom i zahvalan sam svima što su došli. Idemo pokazati da ono prije godinu dana nije bilo slučajno. Kako je biti kapetan? Moram uvijek bodriti ekipu, pogotovo kad je najteže. Dule je to najbolje pokazao. Neću se promijeniti, uvijek ću dati svoj maksimum za Hrvatsku', zaključio je Ivan Martinović.