Legendarni kapetan Vatrenih prvi put u Areni, došao podržati nećaka: 'Živim izvan Hrvatske 23 godine...'

Legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna došao je u Arenu Zagreb na utakmicu hrvatske rukometne reprezentacije protiv Njemačke, prvu od dvije provjere koje izabranici Dagura Sigurdssona igraju ovaj tjedan uoči početka Europskog prvenstva 15. siječnja.

‘Uzbuđen sam, s obzirom na to da sam prvi put u Areni. Živim izvan Hrvatske 23 godine. Kad vidim kockaste dresove, prođu me trnci. Prekrasan ambijent i mogu samo zaželjeti sreću našoj momčadi. Ako bude prilike, bit ću sigurno u Herningu ako Hrvatska bude igrala završnicu’, rekao je Srna u izjavi za RTL.

Srna danas radi kao sportski direktor Šahtara iz Donjecka, kluba u kojem je proveo velik dio karijere, a dotaknuo se i obiteljske veze s rukometom.

‘Čujem se sa svojim nećakom Zvonimirom Srnom skoro svaki dan. Nemam mu pravo govoriti o rukometu jer je on jedan od najboljih hrvatskih rukometaša. Mora voditi računa o zadnjoj loži, ali on je izrazito profesionalan dečko. Ponosan sam na njega’, zaključio je Srna.