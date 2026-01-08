legenda

Legendarni kapetan Vatrenih prvi put u Areni, došao podržati nećaka: 'Živim izvan Hrvatske 23 godine...'

S.Č.

08.01.2026 u 21:39

Dario Srna
Dario Srna Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot RTL
Bionic
Reading

Na tribinama Arene Zagreb pojavio se i Darijo Srna, bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije. Prvi put je uživo doživio atmosferu u Areni, a ‘kockasti dresovi’ i himna, kaže, vratili su mu trnce i emociju koju nije osjetio godinama.

Legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna došao je u Arenu Zagreb na utakmicu hrvatske rukometne reprezentacije protiv Njemačke, prvu od dvije provjere koje izabranici Dagura Sigurdssona igraju ovaj tjedan uoči početka Europskog prvenstva 15. siječnja.

‘Uzbuđen sam, s obzirom na to da sam prvi put u Areni. Živim izvan Hrvatske 23 godine. Kad vidim kockaste dresove, prođu me trnci. Prekrasan ambijent i mogu samo zaželjeti sreću našoj momčadi. Ako bude prilike, bit ću sigurno u Herningu ako Hrvatska bude igrala završnicu’, rekao je Srna u izjavi za RTL.

Srna danas radi kao sportski direktor Šahtara iz Donjecka, kluba u kojem je proveo velik dio karijere, a dotaknuo se i obiteljske veze s rukometom.

‘Čujem se sa svojim nećakom Zvonimirom Srnom skoro svaki dan. Nemam mu pravo govoriti o rukometu jer je on jedan od najboljih hrvatskih rukometaša. Mora voditi računa o zadnjoj loži, ali on je izrazito profesionalan dečko. Ponosan sam na njega’, zaključio je Srna.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čeka se njegova odluka

čeka se njegova odluka

Ponoćna transfer-bomba: Dinamo prihvatio ponudu za Luku Stojkovića
svaka čast

svaka čast

Jeste li primijetili što je Dagur Sigurdsson napravio za vrijeme hrvatske himne?
senzacija iz italije

senzacija iz italije

Romano objavio ekskluzivu: Hajduk je velikanu rekao ‘može’

najpopularnije

Još vijesti