pred euro

Hrvatska u Areni izgubila od olimpijskog doprvaka

S.Č.

08.01.2026 u 22:09

Hrvatski rukometaši
Hrvatski rukometaši Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u prijateljskoj je pripremnoj utakmici pred nastup na Europskom prvenstvu izgubila u zagrebačkoj Areni od Njemačke s 29-32 (14-17).

Mario Šoštarić i Ivan Martinović su sa po šest golova bili najefikasniji kod Hrvatske za koju je Tin Lučin dodao pet pogodaka, dok su Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins bili peterostruki strijelci za Njemačku.

Susret svjetskih i olimpijskih doprvaka pred gotovo 15.000 gledatelja u Areni protekao je u izjednačenoj igri tijekom gotovo svih 60 minuta, a niti jedna momčad nije stekla veću prednost od tri gola. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Njemačka se u samoj završnici tog dijela igre odvojila na tri gola razlike.

Već početkom nastavka Hrvatska je s dva gola Martinovića uhvatila priključak, da bi ulaskom Slavića na vrata 20-ak minuta prije kraja kod rezultata 20-22 dobila novi impuls. Upravo zahvaljujući nekoliko odličnih reakcija Slavića Hrvatska je serijom 6-2 preuzela kontrolu rezultata koju je držala sve do zadnjih pet minuta dvoboja.

Nažalost, i u završnici utakmice uslijedio je pad igre Hrvatske, Njemačka je susret okončala svojom 6-2 serijom za konačnih 32-29.

Njemačka i Hrvatska će u nedjelju odigrati još jedan pripremni susret u Hannoveru.

Hrvatska će na EP u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, koje počinje 15. siječnja, igrati u skupini E u Malmou, a suparnici će joj redom biti Gruzija (17. siječnja), Nizozemska (19. siječnja) te Švedska (21. siječnja). Prve dvije reprezentacije iz skupine izborit će prolazak u drugi krug natjecanja.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čeka se njegova odluka

čeka se njegova odluka

Ponoćna transfer-bomba: Dinamo prihvatio ponudu za Luku Stojkovića
svaka čast

svaka čast

Jeste li primijetili što je Dagur Sigurdsson napravio za vrijeme hrvatske himne?
senzacija iz italije

senzacija iz italije

Romano objavio ekskluzivu: Hajduk je velikanu rekao ‘može’

najpopularnije

Još vijesti