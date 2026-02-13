nba

Jedan od najboljih plejmejkera svih vremena odlazi u mirovinu

13.02.2026 u 19:05

Izvor: EPA / Autor: TANNEN MAURY
Chris Paul rekao je zbogom NBA-u i objavio da je ovo kraj jedne od najdugovječnijih i najutjecajnijih karijera modernog doba.

‘Point God’ odlazi kao jedan od najboljih razigravača svih vremena; igrač koji je dvije dekade definirao kako izgleda kontrola ritma, organizacija napada i obrana na lopti, čak i kad nikad nije došao do prstena.

Paul je kroz ligu prošao kao rijetko tko: bio je lice New Orleansa, motor ‘Lob Cityja’ u Clippersima, ključni dio Phoenixove renesanse i, u kasnijoj fazi, mentor u svlačionici gdje god je došao. I kad je fizički popuštao, ostao je isti; tvrdoglav, uporan i dovoljno pametan da utakmice ‘čita’ brže od svih na parketu.

Paul nije bio samo asistent; bio je kao trener na terenu, čovjek koji je znao zašto je svaki blok postavljen, gdje ide sljedeće dodavanje i zato će njegova ostavština trajati i bez naslova prvaka. Čak je 11 puta bio u All-NBA momčadi i devet puta u All-Defensive selekciji, pet puta je bio najbolji asistent lige, a čak šest puta najbolji kradljivac lopti u NBA-u (rekord).

Njegovu poruku kojom se oprostio od košarke možete pročitati ispod.

