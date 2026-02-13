Lindsey Vonn objavila emotivni video iz bolnice: Sutra me čeka operacija, a onda još jedna...

U kratkoj objavi na društvenoj mreži X Lindsey Vonn je zahvalila svima koji joj šalju poruke podrške, istaknuvši koliko joj to znači u ovim trenucima.

‘Mala novost od mene… hvala vam na svoj ljubavi i podršci. Pomaže mi jako puno’, poručila je Vonn.

Uz poruku je objavila i gotovo dvominutni video. Vidno iscrpljena, s infuzijom i medicinskim pomagalima, ali i s osmijehom, detaljnije je opisala kako se osjeća. Otkrila je da su iza nje izuzetno teški dani, no naglasila je kako joj je stanje sada stabilnije.

Okružena cvijećem, plišanim igračkama i brojnim poklonima koje su joj poslali obožavatelji, zahvalila je svima koji su uz nju. Najavila je i novu operaciju koja je čeka već u subotu, a potom, kako kaže, vjerojatno i još jedan zahvat.

'Hej ljudi, samo sam se htjela kratko javiti i svima od srca zahvaliti na cvijeću, pismima i plišanim morskim psima koje mi šaljete. To je zaista nevjerojatno i puno mi je pomoglo. Prošla sam kroz nekoliko prilično teških dana u bolnici, ali napokon se osjećam više kao ona stara ja', kazala je Vonn i dodala: