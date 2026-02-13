Lindsey Vonn objavila emotivni video iz bolnice: Sutra me čeka operacija, a onda još jedna...

Sponzor rubrike
Skijaška legenda Lindsey Vonn javila se svojim obožavateljima iz bolnice u Italiji, nekoliko dana nakon teškog pada koji je prekinuo njezin pokušaj povratka na olimpijsko postolje na Zimskim igrama Milano Cortina 2026.
U kratkoj objavi na društvenoj mreži X Lindsey Vonn je zahvalila svima koji joj šalju poruke podrške, istaknuvši koliko joj to znači u ovim trenucima.
‘Mala novost od mene… hvala vam na svoj ljubavi i podršci. Pomaže mi jako puno’, poručila je Vonn.
Uz poruku je objavila i gotovo dvominutni video. Vidno iscrpljena, s infuzijom i medicinskim pomagalima, ali i s osmijehom, detaljnije je opisala kako se osjeća. Otkrila je da su iza nje izuzetno teški dani, no naglasila je kako joj je stanje sada stabilnije.
Okružena cvijećem, plišanim igračkama i brojnim poklonima koje su joj poslali obožavatelji, zahvalila je svima koji su uz nju. Najavila je i novu operaciju koja je čeka već u subotu, a potom, kako kaže, vjerojatno i još jedan zahvat.
'Hej ljudi, samo sam se htjela kratko javiti i svima od srca zahvaliti na cvijeću, pismima i plišanim morskim psima koje mi šaljete. To je zaista nevjerojatno i puno mi je pomoglo. Prošla sam kroz nekoliko prilično teških dana u bolnici, ali napokon se osjećam više kao ona stara ja', kazala je Vonn i dodala:
'Ispred mene je dug, dug put oporavka. Sutra me čeka još jedna operacija i nadam se da će dobro proći. Nakon toga bih se možda mogla vratiti kući, gdje će mi trebati još jedan zahvat. Još ne znam točno o čemu se radi dok ne dobijem bolje snimke, ali to je otprilike situacija u kojoj se nalazim. Trenutno sam u bolnici, prilično nepokretna, ali posjećuju me brojni prijatelji i obitelj. Kao što sam rekla, pisma, poruke i sve ostalo su zaista nevjerojatni, a osoblje i sjajan tim ovdje su bili izvrsni. Osjećam se vrlo sretno i privilegirano što imam toliko ljudi oko sebe koji mi pomažu da prođem kroz sve ovo', kazala je Vonn te poručila za kraj:
'Samo želim reći hvala i naprijed, Team USA! Sjajno vas je gledati i to mi stvarno podiže raspoloženje. Svaka čast ekipi, samo tako nastavite. Javit ću se kad budem mogla.'