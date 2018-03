Kao dječak sanjao je olimpijsku medalju i nije odustajao ni nakon što je ostao paraliziran

Hrvatski paraolimpijac Bruno Bošnjak ispisao je povijest našeg sporta nakon što je na Zimskim paraolimpijskim igrama u Pjongčangu osvojio brončanu medalju u snowboardu. Njegova životna priča i borba s teškim, po život opasnim ozljedama koje je zadobio na treningu, kao i put koji je prošao do olimpijskog trona, zaista ostavljaju bez daha

Od početka bavljenja snowboardom Bošnjak je pokazivao izniman talent, a najbolje rezultate bilježio je u boardercrossu. Svakako treba reći kako je nastupio na dva svjetska juniorska i dva svjetska seniorska prvenstva. U želji da bude još bolji i da se jednog dana bori za svjetske i olimpijske medalje išao je do krajnjih granica, ali sve se preko noći ili, točnije, u sekundi promijenilo prije točno 12 godina, kada je kao jedan od naših boljih snowboardera bio na korak do plasmana na Zimske olimpijske igre u Torinu.

Taman kada je počeo osjećati kako mu se vraća snaga i kada je bio sve sigurniji u treninzima na jednom od njih nezgodno je pao s bicikla i pritom su mu stradala dva kralješka. Cijeli oporavak je došao u pitanje jer su novi problemi s kralježnicom onemogućili intenzitet treninga koje je postavio ispred sebe, no niti jednog trenutka nije želio odustati. Od tog trenutka zapeo je više nego ikad kako bi izborio nastup na Zimskim paraolimpijskim igrama u Pjongčangu.

'Maštao sam da ću jednog dana nastupiti na Olimpijskim igrama'

Dječački san i želju za natjecanjem ni nesnosna bol, koju je trpio tijekom treninga, nije mogla zaustaviti. Što je sve prolazio nakon dvije teške ozljede i prve dijagnoze koja je sugerirala kako više nikada neće moći normalno hodati - samo on zna. Sva patnja i proliven znoj te bol koju je trpio vraćajući se svojoj prvoj ljubavi snowboardu isplatili su se.

'Maštao sam da ću jednog dana nastupiti na Olimpijskim igrama, a moj san je pokvarila nesreća. Sve je propalo i skoro sam otpisao tu svoju životnu želju. No sada ću nastupiti na Paraolimpijskim igrama', kazao je uoči odlaska u južnokorejski Pjongčang Bošnjak, dodavši:

'Sretan sam i ponosan što mogu predstavljati Hrvatsku na Paraolimpijskim igrama.'

O svojim problemima i posebnom načinu treninga Bošnjak često razgovara s kolegama i liječnicima. Na pitanje koja je najveća razlika u treninzima snowboarda prije i poslije nesreće iskreno kaže:

'Najvažnija razlika je u tome da su staze sada ipak malo blaže. Na Zimskim olimpijskim igrama, koje sam pratio, bilo je pravo ludilo! Sportaši su nevjerojatni, ali ja na žalost više ne mogu tako voziti. Međutim trening mi je ostao isti, čak djelomično treniram na stazi na kojoj sam bio prije nesreće', rekao je mirnim glasom Bošnjak, čija životna priča izgleda kao idealan scenarij za film.

Težak pad i nesreća nakon koje je ostao paraliziran nikada mu neće moći izaći iz glave, a na pitanje osjeća li strah kada se spusti niz snježnu padinu velikom brzinom, s osmijehom kaže:

'Sigurno da me nekada ulovi strah, naprimjer nedavno sam pao na treningu, ali trener me dobro ohrabrio i motivirao. Uglavnom me najviše pogađa to što me moje tijelo sprečava da vozim tehnikom kojim sam vozio prije nesreće, ali i ovako sam presretan. Odbijam sjediti doma – sport je moj životni put', poslao je jasnu poruku Bošnjak, rođeni pobjednik i sportaš kakav se rijetko viđa.

U drugoj vožnji na ZPOI išao je na sve ili ništa

Da se naporan trening isplatio, dokaz je i prva povijesna medalja na Zimskim paraolimpijskim igrama u Pjongčangu. Usprkos najavama kako će netko od hrvatskih predstavnika teško do medalje, 35-godišnji Zagrepčanin Bruno Bošnjak nije se s time slagao. Sa stilom je na dasci koja mu je promijenila život stigao u cilj s visoko podignutim rukama i širokim osmijehom na licu. Slika je to koja će mu zauvijek ostati urezana u sjećanje.

Među prvima je Bruni Bošnjaku čestitku uputio i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković te mu je napisao vrlo emotivnu poruku:

'Sve nas u domovini razveselila je vijest o brončanoj medalji za izvrstan nastup u parasnowboardingu u disciplini banked slalom u dalekom Pjongčangu. Vaš uspjeh pokazuje da ljubav, upornost i hrabro srce ne poznaju barijere. Uvjeren da je ovaj rezultat tek početak i da ćete osvojiti još puno medalja za Hrvatsku, čestitam Vam u ime Vlade Republike Hrvatske i svoje osobno.'