Kanada je imala najveći mogući zicer, a onda je kapetan BiH izveo najbolji potez SP-a

U 54. minuti Kanada je odigrala sjajnu akciju, kombinirala duplim pasom i potpuno otvorila obranu Zmajeva. David se fantastično oslobodio čuvara i pucao, a onda je Kolašinac nevjerojatnom reakcijom uspio skrenuti loptu u gredu i spasiti svoju momčad.

Bio je to potez za pamćenje - možda i najbolji obrambeni potez turnira dosad. Kanada je bila na korak od izjednačenja, ali Kolašinac je u posljednji trenutak izveo spektakularnu intervenciju i sačuvao vodstvo BiH.