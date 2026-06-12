Kanada je imala najveći mogući zicer, a onda je kapetan BiH izveo najbolji potez SP-a

čudesno

Kanada je imala najveći mogući zicer, a onda je kapetan BiH izveo najbolji potez SP-a

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 12.06.2026 22:27
  • Objavljeno 12.06.2026 u 22:27
Screenshot HRT
Screenshot HRT Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot HRT
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

BiH vodi protiv Kanade 1:0 u prvoj utakmici skupine B Svjetskog prvenstva, ali domaćin je u nastavku imao najbolju priliku susreta.

U 54. minuti Kanada je odigrala sjajnu akciju, kombinirala duplim pasom i potpuno otvorila obranu Zmajeva. David se fantastično oslobodio čuvara i pucao, a onda je Kolašinac nevjerojatnom reakcijom uspio skrenuti loptu u gredu i spasiti svoju momčad.

Bio je to potez za pamćenje - možda i najbolji obrambeni potez turnira dosad. Kanada je bila na korak od izjednačenja, ali Kolašinac je u posljednji trenutak izveo spektakularnu intervenciju i sačuvao vodstvo BiH.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uživo
uživo

uživo

Kanada se vratila! Larin ušao u igru i odmah izjednačio uz puno sreće

  • 78'

    GOOOOOOOL! Vraća se Kanada! Tek što je ušao, Cyle Larin je zabio. Promise ga je proigrao, Larin je pucao, a lopta se odbila od Katića i završila u samom kutu.

  • 67'

    Prilika za Kanadu! Shaffelburg je ubacio na drugu stativu, Promise je spustio loptu glavom u gol, ali Katić izbija na crti.

  • 55'

    Prilika za BiH! Što je promašio Demirović... Nevjerojatno. Fantastična lopta u prostor za Demirovića koji izbija sam pred golmana i pokušava ga predriblati. U međuvremenu ga je sustigao jedan igrač i Crepeau je uspio izbiti loptu. Samo je trebao pucati...

KANADA
1:1
BIH
nevjerojatna priča

nevjerojatna priča

Hrvat na vratima BiH upravo ispisao povijest SP-a: Ovo se dosad dogodilo samo triput
NEOČEKIVANI JUNAK

NEOČEKIVANI JUNAK

Sekunda je bila dovoljna: Pogledajte trenutak kada je BiH povela protiv Kanade

najpopularnije

Još vijesti