Kakav uopće naslov staviti za gimnastičarku koja je osvojila 23. medalju na SP-ima?

Američka gimnastičarka Simone Biles osvajanjem zlata u preskoku na SP u Stuttgartu u subotu je stigla do svoje već 23. medalje sa svjetskih prvenstava čime se izjednačila s Bjelorusom Vitalijem Ščerbom na prvom mjestu apsolutne ljestvice po broju odličja

Za Biles je to bilo već treće zlato u Sttugartu, bila je najbolja i u ekipnom i u pojedinačnom višeboju, a od 23 medalje sa SP-a čak 17 ih je najvećeg sjaja.

Biles je do zlata stigla s ocjenom 15.399, srebro je sa 14.833 osvojila njezina sunarodnjakinja Jade Carey, dok je do bronce sa 14.816 stigla Britanka Ellie Downie.

Aktualni olimpijski pobjednik na konju s hvataljkama Britanac Max Whitlock osvojio je treće svjetsko zlato na toj spravi, nakon Glasgowa 2015. i Montreala 2017., on je u finalu dobio ocjenu 15.500. Do srebra je sa 15.433 stigao Tajvanac Lee Chih-kai, a do bronce sa 15.400 Irac Rhys McClenaghan.

U vježbi na krugovima zlato je osvojio Turčin Ibrahim Colak sa 14.933 ispred Talijana Marca Lodadija sa 14.900 i Francuza Samira Aita Saida sa 14.800.

U nedjelju je na programu preostalih pet finala po spravama, a na preči će od 16.05 sati nastupiti i hrvatski reprezentativac Tin Srbić, svjetski prvak na toj spravi iz Montreala otprije dvije godine.