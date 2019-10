Tin Srbić izborio finale Svjetskog prvenstva: 'Ne mogu ovo usporediti ni s čim prije u karijeri'

Tin Srbić osigurao je svoje treće finale Svjetskog prvenstva

Najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić plasirao se u svoje treće finale svjetskih prvenstava. U današnjim kvalifikacijama Stuttgarta Tin je za svoju vježbu dobio ocjenu 14.833 te u konačnici završio kao trećeplasirani.

Treći je ovo Tinov nastup na svjetskoj smotri, a ujedno i treće finale. Prvo, ono u Montrealu, donijelo mu je zlatnu medalju i titulu svjetskog prvaka na preči, dok mu je drugo, ono prošlogodišnje iz Dohe, donijelo četvrto mjesto.

U današnjim kvalifikacijama Tin je bez većih pogrešaka izveo svoju vježbu početne ocjene 6.2, a boljim su se od njega pokazala samo dvojica gimnastičara - Chia-Hung Tang (14.933) iz Kineskog Tajpeha te Amerikanac Samuel Mikulak (14.866).

"Ne mogu ovo usporediti ni s čime prije, u karijeri, općenito u mom životu. Ovo je jedna situacija koja je bila neizdrživa sama po sebi. Kad sam krenuo, rekao sam si "to je to, čupam do kraja," iskren je bio Tin.

Plasman u finale znači da Srbić gotovo sigurno ima i plasman na Olimpijske igre, za što će potvrdu, kao i Ana Đerek, dobiti u nedjelju po završetku natjecanja.

"Nisam još iskreno svjestan i ne znam još što sam napravio. Vjerujem da je tu Tokio. To je bio moj san od kad sam bio malo dijete i ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Vjerujem da svi koji su u finalu su ionako već u Tokiju s ekipama i da sam osigurao OI," dodao je.