Junak pobjede nad Liverpoolom otkrio kako su juniori Dinama dobili neočekivani 'poguranac' uoči utakmice

Juniori Dinama izborili su plasman u četvrtfinale Lige prvaka. U Zagrebu su pobijedili Liverpool 5:4 koji je pao tek nakon lutrije penala. Junak velike pobjede bio je golman Dinama Dinko Horkaš koji je 'redsima' obranio dva udarca s bijele točke

'Jako smo sretni, veliko hvala našim navijačima koji su nas nosili do pobjede tijekom svih 90 minuta. Za nas je igranje pred ovako punim stadionom veliko iskustvo, a ovo za nas nije krajnji domet. Mi možemo još i više, a sada se veselimo četvrtfinalnom dvoboju', rekao je nakon utakmice Dinamov kapetan i golman Dinko Horkaš.

Otkrio je junak velike pobjede i detalj koji je njemu i suigračima dao dodatan 'vjeter u leđa'. Iz Madrida je juniorima Dinama stigla neočekivana poruka...

'Prije utakmice smo dobili i veliku motivacijsku poruku Luke Modrića, hvala mu na tome, vjerujem da je i on ponosan zbog našeg prolaza', otkrio je Horkaš koji je obranama briljirao i na utakmici s moskovskim Lokomotivom. I tada je protivnicima, kao i sada Liverpoolu, kao od šale 'skidao' penale. No, ima Horkaš i svoj mali ritual za vrijeme izvođenja jedanaesteraca - u trenucima kad ih pucaju njegovi suigrači on se jednostavno okrene na drugu stranu. Gletati ne može...