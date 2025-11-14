OSVOJILA SKUPINU

Hrvatska je izborila Svjetsko prvenstvo; evo koliko je HNS zaradio

A.H.

14.11.2025 u 22:32

Hrvatska - Farski otoci
Hrvatska - Farski otoci Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Hrvatska je i službeno na Svjetskom prvenstvu!

Izabranicima Zlatka Dalića trebao je bod protiv Farskih otoka, a slavili su 3:1 na Rujevici i osigurali prvo mjesto.

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu 2022. godine osvojila broncu, a HNS je tada za treće mjesto zaradio 27 milijuna dolara. Četiri godine ranije je dobio 28 milijuna dolara kao svjetski doprvak. Kasnije HNS dijeli taj novac u dogovoru s reprezentativcima.

FIFA će osim broja reprezentacija s 32 na 48 za naredno Svjetsko prvenstvo povećati i nagradni fond pa se očekuju i veće nagrade za natjecanje u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Iznosi još nisu potvrđeni, ali u javnost je procurila informacija da će se za plasman dobivati po 13 milijuna dolara, umjesto devet milijuna koliko se dijelilo za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Katar.

Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025. Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT

Sažeci Hrvatske nogometne lige

