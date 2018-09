Je li ovo najemotivnija posveta najboljem nogomatašu svijeta, Luki Modriću?

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, 33-godišnji Luka Modrić u ponedjeljak je izabran za najboljeg nogometaša svijeta u 2018. godini. To je već treće veliko priznajje ove godine hrvatskom i Realovom veznjaku, jer izabran je i z anajboljeg igrača SP-a u Rusiji, a potom i za najboljeg igrača Europe u izboru Uefe

Jedan dan prije sata povijesti tip sa kojim sam sjedio u klupi kaže mi da nije učio, da nije spreman. Iza nas su sjedili Jukić i Bugarija pa sam se ja zaminija ja Jukićem i sija sa Bugarijom. Tip sa kojim sam sjedio u klupi tako je sjeo ispred mene. Učiteljica ga je prozvala i kad se dignuo ja sam mu šapnuo par odgovora, dobio je 2. Zvonilo je a on je sa 7 metara ubacio kredu u koš za smeće kao da je košarkaš. Iza škole ekipa se trpa u buseve a nas dva pošto nismo imali za bus krećemo lagano pješke od Borika do Vošte. Na sebi je imao Lotto patike za nogomet i traperice.

- Večeras je derbi. Gledamo kod Ćire - rekao je i otrčao doma da se presvuče jer žurio je na trening.

Ako se dobro sićan u sobi kod Ćire je bio još i Režan i Oštrić, on, Ćiro i ja. Torcida je bila u transu, kod ograde na sjeveroistoku krenulo je opasno sa neredima a onda se ukazao Stanko Bubalo i zabio. Poljud je gorio. Soba je bila u transu. Ŕežan, Ćiro, Oštrić, on i ja. Neka druga dimenzija. U to vrijeme cijeli svijet se divio Ronaldu, onom pravom Ronaldu naravno a on, on je samo o Tottiju pričao... I o Hajduku, da, o Hajduku. Trener mu je bio Botunac sićam se ko danas kad je išla ta selekcija doli u Split. Nisu ga uzeli... Jebiga