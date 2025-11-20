PROBLEM

Izborili su Svjetsko prvenstvo, a navijačima im je zabranjen ulazak u SAD

A.H.

20.11.2025 u 13:12

Haiti slavi plasman na SP
Haiti slavi plasman na SP Izvor: EPA / Autor: Mentor David Lorens/EPA
Bionic
Reading

Nogometna reprezentacija Haitija ovog je tjedna izborila plasman na Svjetsko prvenstvo - prvi put nakon više od pola stoljeća - no velik dio njihovih navijača neće moći putovati na turnir koji se sljedećeg ljeta održava u Sjedinjenim Državama.

Razlog je američka zabrana ulaska koju je u lipnju potpisao predsjednik SAD-a Donald Trump. Tom je odlukom uveo restrikcije za državljane 12 zemalja, uz obrazloženje da je riječ o mjeri za “zaštitu nacionalne sigurnosti i interesa Sjedinjenih Država”. Među zemljama čijim je građanima zabranjen ulazak, bilo kao imigrantima ili turistima, nalazi se i Haiti.

vezane vijesti

Zbog iznimno opasne situacije u zemlji, reprezentacija Haitija ionako je sve kvalifikacijske utakmice igrala izvan domovine. Presudnu pobjedu protiv Nikaragve 2:0 ostvarili su u Curacau, gdje su igrali cijeli dio kvalifikacija.

Sama reprezentacija neće imati problema sudjelovati na Svjetskom prvenstvu, jer odluka američke administracije sadrži izuzetak za “sportaše i članove sportskih delegacija, uključujući trenere, tehničko osoblje i najbliže članove obitelji, koji putuju radi nastupa na Svjetskom prvenstvu, Olimpijskim igrama ili drugim velikim sportskim događajima”.

No takvo izuzeće ne postoji za navijače...

vezane vijesti

