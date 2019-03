Iz Dinama otkrili tko je krivac za to što su uoči Benfice ostali bez kapetana; evo što kaže utučeni Ademi

Poznato je to da će hrvatski prvak Dinamo sljedećeg četvrtka (Arena sport 1, 18:55) igrati pred rasprodanim stadionom Maksimir povijesnu utakmicu osmine finala Europske lige protiv Benfice. No velik udarac za momčad Nenada Bjelice svakako je izostanak u obje utakmice kapetana Arijana Ademija, koji mora na operaciju. Detalji kako je došlo do ozljede postavljanju mnoga pitanja...

'Budući da su bolovi postali sve učestaliji, zbog kojih ne može pružiti svoj maksimum na travnjaku, u dogovoru s Ademijem odlučili smo riješiti problem operativnim zahvatom nakon kojeg oporavak traje oko tri tjedna', kazao je dr. Ivica Smodek, liječnik GNK Dinamo. Očekivano, oglasio se i kapetan Arijan Ademi: 'Žao mi je što je tako ispalo, ali to je valjda sudbina. Mislim da ne bi bilo fer i korektno prema suigračima, Dinamu i našim navijačima da istrčim u utakmici u kojoj ne mogu dati sto posto od sebe samo zato što sam kapetan. Vjerujem u svoje suigrače da mogu riješiti Benficu i bez mene te sam uvjeren kako ću biti s njima na travnjaku već u četvrtfinalu Europske lige. Do tada će u meni imati najvećeg navijača', kazao je Ademi.