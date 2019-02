Loša vijest za Dinamo: Bez kapetana protiv Benfice u obje utakmice

Liječnička služba Dinama potvrdila je kako Arijan Ademi neće biti na raspolaganju Nenadu Bjelici protiv Benfice zbog manje operacije trbušnog zida...

Nažalost, u dvoboju protiv Benfice sljedećeg četvrtka (Arena sport 1, 18:55) 'modri' neće moći računati na svog kapetana, a niti u uzvratu.

Sve utakmice UEFA Europske lige, uključujući sve utakmice Dinama, ekskluzivno možete u HD kvaliteti gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE.

Klub je izvijestio da je Ademi već bio u bolovima protiv Viktorije, ali je stisnuo zube, no liječnička služba sada mora obaviti manji operativni zahvat na njegovom trbušnom zidu.

Udarac je to za Dinamo pred dvije povijesne utakmice, no ako smo išta naučili ove sezone, to je da Bjelica ima zaista široku klubu i da njegova momčad pobjeđuje tko god izašao na travnjak...