Iranska organizacija tuži FIFA-u, tvrde da im zabranjuju slobodno izražavanje

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Iranska organizacija tuži FIFA-u, tvrde da im zabranjuju slobodno izražavanje

  • D.S.
  • Zadnja izmjena 12.06.2026 04:40
  • Objavljeno 12.06.2026 u 04:40
tportal
Izvor: EPA / Autor: DAVE HUNT
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Protiv FIFA-e službeno je podignuta tužba zbog zabrane unošenja predrevolucionarne iranske zastave na stadione tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Institut za glasove slobode (Institute for Voices of Liberty), neprofitna organizacija iz Kalifornije koja se opisuje kao organizacija posvećena promicanju slobode izražavanja za Irance, prošlog je mjeseca već zaprijetila pravnim postupkom, navodeći da priprema odgovarajuće pravne korake u slučaju pokušaja FIFA-e da zabrani zastavu Lava i Sunca.

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Organizacija je u četvrtak poslijepodne ostvarila svoju prijetnju podnošenjem tužbe Višem sudu okruga Los Angeles. U tužbi se navodi da osobe koje žele isticati tu zastavu ostvaruju svoje zaštićeno simboličko i političko izražavanje, što zahtijeva hitnu sudsku intervenciju.

Tužitelji traže sudsku deklaraciju da je zabrana nezakonita u Kaliforniji, da se navijačima dopusti unošenje stare zastave na stadione te da FIFA isplati odštetu svim pojedincima kojima je zbog posjedovanja te zastave zabranjen ulazak. FIFA će imati priliku odgovoriti na tužbu.

Predrevolucionarna iranska zastava, slična službenoj zastavi Irana, ali s motivom lava i sunca u središtu, povijesno se povezuje s prethodnim režimom šaha, koji je svrgnut s vlasti 1979. godine.

Pretpostavlja se da je predrevolucionarna zastava ocijenjena kao politički”simbol, no FIFA nije potvrdila koje je točno pravilo ili odredbu prekršila.

Postoji odredba koja govori da će sve zastave osim one službene biti zabranjene, no nekim iranskim navijačima na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, nakon sigurnosnih pregleda na stadionima, je bilo dopušteno unijeti spomenutu zastavu.

Iranski nogometni savez ranije je FIFA-i dostavio popis zahtjeva kako bi osigurao sudjelovanje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Među zahtjevima su bili poštivanje iranske zastave te pojačane sigurnosne mjere na svim lokacijama koje će reprezentacija posjetiti.

Biti će ovo sigurno tek jedan od problema koje će Iran imati s FIFA-om na ovom prvenstvu.

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