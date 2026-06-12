Mbappe: 'Potpisao bi trajnim markerom da se tako nešto dogodi'

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Mbappe: 'Potpisao bi trajnim markerom da se tako nešto dogodi'

  • D.S.
  • Zadnja izmjena 12.06.2026 04:21
  • Objavljeno 12.06.2026 u 04:21
Didier Deschamps (desno) i Kylian Mbappe
Didier Deschamps (desno) i Kylian Mbappe Izvor: EPA / Autor: THOMAS PADILLA / POOL
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Francuska će u prvom kolu grupne faze igrati protiv Senegala, a Kylian Mbappe je dao nekoliko izjava pred tu utakmicu

Jedna od najvećih zvijezda na ovom Svjetskom prvenstvu, Kylian Mbappe, odgovarao je na brojna medijska pitanja pred prvi nastup Francuske na ovom turniru.

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Na pitanje o pripremi za Senegal rekao je: 'Igramo protiv prvaka Afrike. Doduše, ne znam tko je na kraju afrički prvak, Maroko ili Senegal. Ajmo reći ipak prvaka Afrike.'

Nadodao je: 'Gladni smo za pobjedom, kao i uvijek. Želimo osvojiti ovo prvenstvo. Potpisao bi trajnim markerom da Francuska osvoji prvenstvo, a da ja ne zabijem niti jedan gol.'

Francuska igra protiv Senegala u sklopu grupe I u utorak 16.06. u 21 sat.

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