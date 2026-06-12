Mbappe: 'Potpisao bi trajnim markerom da se tako nešto dogodi'

Jedna od najvećih zvijezda na ovom Svjetskom prvenstvu, Kylian Mbappe, odgovarao je na brojna medijska pitanja pred prvi nastup Francuske na ovom turniru.

Na pitanje o pripremi za Senegal rekao je: 'Igramo protiv prvaka Afrike. Doduše, ne znam tko je na kraju afrički prvak, Maroko ili Senegal. Ajmo reći ipak prvaka Afrike.'

Nadodao je: 'Gladni smo za pobjedom, kao i uvijek. Želimo osvojiti ovo prvenstvo. Potpisao bi trajnim markerom da Francuska osvoji prvenstvo, a da ja ne zabijem niti jedan gol.'

Francuska igra protiv Senegala u sklopu grupe I u utorak 16.06. u 21 sat.