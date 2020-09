Hrvatski veznjak na korak do senzacionalnog transfera; iz Hajduka je otišao za samo 3.5 milijuna eura, sad za njega nude tri puta više

U ljeto 2018. godine Toma Bašić (23) je iz Hajduka za 3.5 milijuna eura otišao u redove francuskog Bordeauxa. Odigrao je Bašić dvije sjajne sezone u dresu 'žirondinaca', a sad je za njega stigla fantastična ponuda iz Italije

'Sazrio je. Sada je muškarac i mentalno nije isti. I fizički je puno napredovao. Ako postoji ponuda koja zadovoljava klub i omogućuje Tomi da napreduje sve ću napraviti da ode. To nema nikakve veze s trenerom ili sportskim direktorom. Mene zanima samo njegov napredak i da jednog dana može igrati za reprezentaciju. Ako ode bit će za iznos koji klub neće moći odbiti. Ja radim sve što mogu kako se on ne bi morao zamarati time. Ako ostane to neće biti problem', kazao je Aliaj za L’Equipe.