Evo kad počinju prijave za kupovinu ulaznica za Euro 2020.; Hrvatski nogometni savez objavio važnu informaciju za sve navijače

Navijači hrvatske reprezentacije moći će se, počevši od srijede 4. prosinca, prijaviti za kupovinu ulaznica za Europsko prvenstvo 2020. godine, objavljeno je na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza (HNS)

Prioritet će imati najvjerniji navijači hrvatske reprezentacije koji su u zadnja tri kvalifikacijska ciklusa kupili najviše ulaznice putem portala za ulaznice Hrvatskog nogometnog saveza, za koje je predviđeno oko četvrtina ukupnog broja ulaznica. Prilikom određivanja najčešćih kupaca razmatrane su kupovine ulaznica za utakmice hrvatske reprezentacije u sklopu zadnja tri ciklusa (EURO 2016., SP 2018. te EURO 2020.). Preostale ulaznice bit će dodijeljene kroz ždrijeb.

Cijene ulaznica se kreću od 75 do 225 eura za otvorenje koje se održava u Rimu, za utakmice Hrvatske koje se igraju u Londonu i Glasgowu od 50 do 185 eura.

Cijene za osminu finala se također kreću od 50 do 185 eura, za četvrtfinale su od 75 do 225 eura, za polufinale od 195 do 595 eura, a za finale od 295 do 945 eura.