Real deklasirao novog prvoligaša! Mbappe i Vinicius pokazali moć

S.Č./Hina

24.08.2025 u 23:38

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe Izvor: Profimedia / Autor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
U dvoboju 2. kola španjolske Primere Real Madrid je slavio kod Real Ovieda s 3:0 i ostao maksimalan na tablici, i to bez primljenoga gola.

Real je lakše od očekivanoga prošao gostovanje kod novoga prvoligaša.

Mrežu Ovieda načeo je Kyllian Mbappe na dodavanje Arde Gulera u 36. minuti,  Francuz je zabio i drugi sedam minuta prije kraja, ovog puta na asistenciju Viniciusa, koji je postavio konačnih 3:0 u trećoj  minuti sudačke nadoknade.

Bivši hrvatski reprezentativac Josip Brekalo  ušao je za Oviedo u 80. minuti. 

Na ljestvici vode Villareal, Barcelona i Real s maksimalnih 6 bodova, dok je Oviedo predzadnji bez bodova. 

