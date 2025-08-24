Legenda brutalno o Osijeku: 'Potrošili smo skoro 300 milijuna eura, a dotaknuli smo samo dno! Sramota'

Splićani su poveli u 11. minuti prvim ovosezonskim pogotkom kapetana Marka Livaje. Strijelac za konačnih 2-0 bio je Michele Šego u 66. minuti, a asistirao mu je Livaja. Nakon četiri kola Hajduk ima 12 bodova, kao i vodeći Dinamo, dok je Osijek sa samo dva boda i bez postignutog pogotka pao na začelje ljestvice.

Jedan od najboljih igrača Osijeka svih vremena, Robert Špehar, za tportal je razočarano komentirao katastrofalni ulazak voljenog kluba u sezonu. Također, dvostruki najbolji strijelac HNL-a nahvalio je Hajduk i naklonio se Marku Livaji.

'Što reći? Hajduk je jednostavno protutnjao kroz Osijek. Imali smo tu jednu situaciju prije gola Hajduka, ali tko zna što bi se dogodilo da smo zabili. Bi li se utakmica razvila drugačije, to nitko ne može znati. Međutim, totalno zaslužena pobjeda Hajduka i tu se nema što pričati. Moj Osijek je dotakao samo dno', na početku je rekao Špehar pa je nastavio:

'Znači, u deset godina otkako su Mađari postali vlasnici, sagrađen je stadion, potrošeno je 200, 300 milijuna eura, a nije se napravilo rezultatski baš ništa. Ni titule prvaka, ni Kupa, ni igranja u grupama u europskim natjecanjima... Ničeg nema. Zadnji smo na tablici. Prošle sezone smo bili sedmi, a sad smo nakon četiri kola zadnji bez postignutog gola. Naravno da su navijači ljuti. U redu, imamo top stadion, super, ali ovo nije dobro i ne sluti na dobro.'

Špehara smo pitali tko je krivac za osječku katastrofu.

'Ne bi bilo u redu prstom upirati ni u koga posebno. Ni u Rožmana ni u Omerovića ni u nekog trećeg. Krivac je desetogodišnja agonija u sportskoj politici kluba. Ako se uz tih 100 milijuna eura koliko je potrošeno na stadion godišnje troši, tako barem oni kažu, više od 15 milijuna, to znači da je Osijek spiskao oko 300 milijuna eura u ovih 10 godina. S druge strane, gospodin Mišković je s tri puta manje novca u istom periodu uzeo dvije titule prvaka i dva Kupa te redovito igra europske grupe. Osijek nije osvojio za to vrijeme baš ništa. To su činjenice. Navijači Osijeka nisu megalomani. Oni ne traže ništa posebno, samo žele da nismo zadnji. Da igramo barem ponekad u Konferencijskoj ligi u kojoj igra pola Balkana. I to klubovi s puno manjim budžetima od ovog kojeg ima Osijek. Svaka čast investitorima, ali očigledno je da stalno, iz godine u godinu, griješe u izboru trenera, sportskih direktora i igrača i stvorio se jedan začarani krug iz kojeg se više ne može izaći. Nakon sedmog mjesta lani mislili smo da ne može gore. Očito je da može. Četiri kola i nula golova te zadnje mjesto. Ovo je jedna velika sramota', razočaran je Špehar.

Dok Osijek tavori na zadnjem mjestu, Hajduk i Dinamo su maksimalni. Posebno je to hvalevrijedno za Splićane, koji su se uspjeli vratiti nakon šoka poslije ispadanja od Dinamo Cityja.

'I Hajdukovi navijači su s pravom bili bijesni nakon ispadanja od Albanaca. Čekaju na titulu 20 godina, a 15 godina na igranje u skupinama u Europi. No, u prvenstvu jako dobro djeluju. Osijek je imao fantastičnu situaciju da iskoristi što su Hajduk i Rijeka igrali Europu. Dinamo je to jako dobro iskoristio i pokazao je moć. Osijek nije pokazao ništa. S druge strane, sad će Hajduk biti lišen igranja Europe, dok Rijeku i Dinamo čekaju skupine i Splićanima se tu otvara velika mogućnost, a pokazali su širinu i moć da mogu ozbiljno ući u trku za titulom.'

Marko Livaja je proteklih desetak dana bio u centru pažnje. Nakon ispadanja u Tirani, navijači su se posebno okomili na njega, a susret protiv Belupa započeo je s klupe. U Osijeku je pokazao da je klasa i najbolji igrač lige.

'Ma naravno. Navijači često reagiraju srcem, a ne glavom. Tko može zamijeniti Livaju? Nitko. Livaja je ikona Hajduka. Drži ga godinama i nosio ga je i u Osijeku. Pogledajte još jednom onaj prvi gol. To primanje lopte, to otvaranje i brza reakcija. Takve golove mogu zabiti samo majstori. Napadati Livaju je smiješno. U pitanju je bio neki revolt, ali nema sumnje da navijači Hajduka vole Marka i da će tu biti sve kako treba biti', zaključio je Špehar.