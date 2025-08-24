Je li Rijeka ovdje oštećena? Pogledajte situaciju nakon koje je bijesni Đalović tražio VAR

U 60. minuti vidjeli smo žestoku reakciju trenera Rijeke Radomira Đalovića, koji je tražio da se uključi VAR soba i pregleda jednu situaciju za koju je mislio da je Rijeka oštećena. Naime, Marina je pokosio Fruka, nakon starta je ostavio otvoren džon i direktno je udario gležanj najboljeg igrača Rijeke. Sudac Ante Terzić nije ništa svirao, a VAR soba očito nije smatrala da se radi o faulu za direktno isključenje jer se nije oglasila.