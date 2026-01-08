eredivisie

Hrvatski branič ponovno zaigrao i došao na metu kritika; upitan je ostanak u klubu?

M.Š

08.01.2026 u 09:39

Livaković i Šutalo
Livaković i Šutalo Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK/EPA
Josip Šutalo u posljednjoj je Ajaxovoj utakmici upisao 45 minuta u sklopu priprema za drugi dio sezone.

Podsjećamo, Šutalo se ove sezone ne nalazi na idealnoj razini. U Eredivisie je upisao tek 10 nastupa od mogućih 17, a izbornik Zlatko Dalić već ga je izdvojio među grupom igrača koji nisu u idealnim uvjetima.

Treba naglasiti da ga je ozljeda mišića dodatno usporila u svemu, no promjene trenera i filozofije igre zasigurno nisu dobro utjecale na njegovu minutažu i formu. Prilično oštro ga je u nizozemskim medijima kritizirao bivši nogometaš Pierre van Hooijdink kazavši:  'Sada opet propada, dok je protekle sezone bio puno bolji i pokazao je potencijal kakav ima.'

Prošle sezone je pod Francescom Fariolijem bio na jako visokoj razini. Šutalo je kao ključan igrač gurao Ajax u pohodu na titulu koju su na kraju u nevjerojatnom stilu prepustili ljutom rivalu PSV-u.

Ipak, jasno je da je to razina na koju se Šutalo treba vratiti kako bi izbornik mogao sa sigurnošću računati na njega u prvom sastavu na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Tamošnji mediji također su pisali o mogućnosti Šutalova odlaska iz Amsterdama, naglašavajući važnost prodaje dok duljina ugovora to još dopušta po solidnoj cijeni. Prije se pričalo o Juventusu, sada se spominje Benfica, no za sada je riječ samo o interesu.

Kada se u obzir uzme teška ozljeda Joška Gvardiola, jasno je da Hrvatskoj treba Šutalo na jako visokoj razini.

