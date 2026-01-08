ŠTO REĆI...

Može li bizarnije? Pogledajte što je napravio, pa zaradio crveni karton

S.Š.

08.01.2026 u 08:43

Michael Keane u razgovoru sa sucem
Michael Keane u razgovoru sa sucem Izvor: Profimedia / Autor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia
Nevjerojatan potez napravio je Michael Keane u dvoboju 21. kola Premierlige u kojem su snage odmjerili njegov Everton i Wolverhampton.

Everton je pred svojim navijačima odigrao 1:1, iako je poveo golom Keanea u 17. minuti. Wolverhampton je izjednačio zahvaljujući Mateusu Maneu u 69. minuti, a domaći su utakmicu završili s devetoricom igrača na terenu – prvo je isključen sam Keane, a potom i Jack Grealish.

No, posebnu pozornost privukao je Keaneov potez prije isključenje. Nakon pregleda snimke, sudac je utvrdio da je 32-godišnji obrambeni igrač povukao igrača Wolverhamptona Tolua Arokodarea za kosu tijekom zračnog duela, zbog čega mu je pokazana izravan crveni karton.

Pogledajte OVDJE!

