Ispovijest kćeri bivšeg engleskog reprezentativca: 'Otac me se odrekao'

Kako tvrdi u razgovoru za britanske medije, samo od pretplata mjesečno zaradi oko 115 tisuća eura. Unatoč tome, priznaje da prolazi kroz iznimno teško emotivno razdoblje jer su je roditelji, nakon što su doznali čime se bavi, potpuno izbacili iz svog života.

'Pokušala sam se ponovno povezati s ocem, ali me tijekom telefonskog razgovora nazvao ku*vom. Roditelji su me se odrekli i ne žele imati nikakav kontakt sa mnom. Rekla sam im da mi je žao i da to što snimam ne znači da sam loša osoba', ispričala je Mia.

Ovim poslom počela se baviti prije godinu dana, a roditelji u početku nisu znali čime se bavi. Kad im je to priznala, prekinuli su svaki kontakt. Iako je to duboko pogađa, Mia kaže da ne odustaje od vlastitog puta.

'Poslala sam im poruku, ispričala se i objasnila da nisam imala lošu namjeru. Volim svoje roditelje. Možda oni mene ne vole, ali ja njih volim svim srcem. Ne mislim da je ispravno odreći se vlastitog djeteta zbog ovoga. Imam 19 godina i odlučila sam napraviti nešto svoje', poručila je.

Njezin otac David Dunn bivši je engleski reprezentativac s jednim nastupom za nacionalnu momčad, a najdublji trag u karijeri ostavio je u Blackburn Roversima, za koje je od 2007. do 2015. godine odigrao 180 utakmica u Premier ligi.