Sergej Jakirović postao je senzacija u Engleskoj: Živim najbolje dane svoje karijere

Jakirović je u razgovoru za Sportske novosti podijelio dojmove o dosadašnjoj karijeri u Engleskoj. 'Sjajno je ovo razdoblje u Hullu kad se sve zbroji i oduzme, tako bih na određeni način zaokružio dosadašnju priču. Maksimum smo izvukli kad smo imali pet-šest ozlijeđenih važnih igrača, ali smo nanizali i povezali nekoliko sjajnih utakmica i velikih pobjeda. Mi u stožeru smo se složili da bismo kompletni uzeli i koji bod više. No, u globalu smo jako zadovoljni jer momčad na travnjaku prezentira sve ono što zajednički i jako "krvavo" pripremamo na napornim treninzima', rekao je.

'Championship je jedan istinski maraton, koji nije lako izdržati. Po prvi put sam u karijeri bio sudionik brojnih utakmica između Božića i Nove godine. S jedne strane to je poseban osjećaj s obzirom na to koliko Englezi vole nogomet i poštuju tradiciju po kojoj su jedinstveni u nogometnom svijetu, ali s igračke strane nije to lako izdržati, pa možemo i s tim periodom biti zadovoljni budući da je utakmica protiv Watforda odgođena. Odlični rezultati povećavaju i ambicije, bio bi sjajan uspjeh ući u doigravanje, a onda je sve otvoreno, iako nemamo nikakav poseban imperativ.'

'Klub već 10 godina ne igra u Premier ligi'

Oduševljen je uvjetima: 'Klub je sjajan, posjedujemo sve uvjete za kvalitetan rad. Grad je kao i cijela regija Yorkshire jako živ, ljudi obožavaju nogomet i svoj klub. Svaku utakmicu imamo lijepu podršku i minimum 20 tisuća ljudi na tribinama. Na gostovanjima su svi sektori naših navijača popunjeni. Bogu hvala, velikih slavlja je bilo. Pogotovo je to važno u kontekstu prošle sezone, koja je za klub i navijače bila turobna s obzirom na tešku borbu za ostanak, tako da je sve ovo što sad radimo puno ljepše kako za navijače, tako i za klub u cjelini. Klub već deset godina ne igra u Premier ligi i to je nekakav "sveti cilj" za koji se nadam da ga u našem mandatu možemo ostvariti.'

'U trenerskom me smislu svaki klub nadogradio. Radio sam u klubovima u kojima je pritisak nešto manji, kao što su Sesvete i Gorica. Potom sam bio u Mariboru i Zrinjskom, gdje se titula očekuje svake godine. Uslijedila je Rijeka, koja ima velike ambicije, a onda Dinamo, gdje se svako jutro moraš probuditi kao prvi jer je sve ispod toga neuspjeh. Onda je došla Turska kao svojevrsna borba za goli život u kontekstu klupskih ambicija i na kraju Engleska kao, bez ikakve sumnje, kruna dosadašnje karijere. Engleska je posebna zemlja, ovdje se nogomet doslovno konzumira. Medijski je sve popraćeno, ništa ne prolazi ispod radara, nogomet je baš dio otočke kulture. Sve u svemu, ovo je najveće trenersko iskustvo u mom životu i ovih me šest mjeseci u Engleskoj najviše naučilo. Živim najbolje dane svoje trenerske karijere', poručio je.