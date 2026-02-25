Sjajne vijesti za izbornika Dalića; Kovačić se vraća, a otkriveno je u kakvom je stanju Gvardiol

Mateo Kovačić je propustio čitav dosadašnji dio sezone zbog problema s petnom kosti i dviju operacija kojima je bio podvrgnut još prošle godine. Rehabilitaciju je odradio temeljito, prateći sve liječničke upute, a iz Manchester Cityja stižu vijesti kako je posljednjih dana trenirao individualno s loptom.

Nakon kontrolne magnetske rezonancije Kovačić je dobio zeleno svjetlo za povratak te će se već ovog tjedna priključiti treninzima s momčadi. Ako ne bude novih komplikacija, Kovačić bi već početkom ožujka mogao konkurirati za nastup, uključujući i dvoboj FA kupa protiv Newcastlea. Njegov povratak na teren sada je pitanje dana, a ne mjeseci, doznaju Sportske novosti.

S Joškom Gvardiolom je situacija osjetno složenija. Hrvatski branič slomio je nogu u siječnju u susretu s Chelseajem te je potom operiran. Ozljeda je još uvijek relativno svježa, no prema najnovijim informacijama koje stižu iz Manchestera uskoro bi mogao skinuti imobilizacijsku ‘čizmu’ i započeti s fazom jačanja mišića.

Za ovakav tip ozljede predviđeni oporavak obično traje tri do četiri mjeseca, što znači da bi Gvardiol mogao biti spreman za povratak u momčad krajem svibnja. Iako će imati manje vremena za povratak u natjecateljski ritam, očekuje se da će Joško u reprezentativne akcije uoči SP-a ući potpuno fizički spreman.

Ovakve vijesti zasigurno su razveselile izbornika Zlatka Dalića. Prema trenutačnim procjenama, obojica bi trebala biti na raspolaganju prije početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Mateo Kovačić bi do tada trebao uhvatiti i natjecateljsku formu kroz niz klupskih nastupa, dok će Joško Gvardiol imati manje vremena do povratka, ali ipak dovoljno da SP dočeka spreman.