Juventus u infarktnoj utakmici s desetoricom nadoknadio tri gola minusa pa ispao u produžetku

Juventus je u nevjerojatnoj utakmici poveo u 37. minuti golom Locatellija iz penala, ali je u 48. ostao s desetoricom nakon što je Kelly dobio izravni crveni karton.

No, s igračem manje Juve je stisnuo preplašene Turke i nakon što je Gatti u 70. minuti zabio za 2:0 gostima su se noge odsjekle i u 82. je McKennie anulirao njihovu prednost.

Susret je otišao u produžetak u kojem je Edon Zhegrova u 96. minuti imao čisti zicer za 4:0 i potencijalno rješenje susreta, ali je promašio čitav gol. Kako je produžetak odmicao, igrači Juventusa bili su vidno umorni i sasvim su potonuli nakon što je Victor Osimhen nakon odlične akcije u 105. minuti smanjio na 3:1.

Konačnih 3:2 postavio je Yilmaz u 119. minuti i Galatasaray će u osmini finala igrati protiv Liverpoola ili Tottenhama. Golove sa susreta pogledajte OVDJE.