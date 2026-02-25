liga prvaka

Juventus u infarktnoj utakmici s desetoricom nadoknadio tri gola minusa pa ispao u produžetku

S. M.

25.02.2026 u 23:38

Tuga igrača Juventusa
Tuga igrača Juventusa Izvor: EPA / Autor: ALESSANDRO DI MARCO
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Juventus je u uzvratnoj utakmici play-offa nokaut faze Lige prvaka nakon produžetka pobijedio Galatasaray u Torinu 3:2 i nije uspio nadoknaditi poraz 2:5 iz prve utakmice.

Juventus je u nevjerojatnoj utakmici poveo u 37. minuti golom Locatellija iz penala, ali je u 48. ostao s desetoricom nakon što je Kelly dobio izravni crveni karton.

vezane vijesti

No, s igračem manje Juve je stisnuo preplašene Turke i nakon što je Gatti u 70. minuti zabio za 2:0 gostima su se noge odsjekle i u 82. je McKennie anulirao njihovu prednost.

Susret je otišao u produžetak u kojem je Edon Zhegrova u 96. minuti imao čisti zicer za 4:0 i potencijalno rješenje susreta, ali je promašio čitav gol. Kako je produžetak odmicao, igrači Juventusa bili su vidno umorni i sasvim su potonuli nakon što je Victor Osimhen nakon odlične akcije u 105. minuti smanjio na 3:1.

Konačnih 3:2 postavio je Yilmaz u 119. minuti i Galatasaray će u osmini finala igrati protiv Liverpoola ili Tottenhama. Golove sa susreta pogledajte OVDJE.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čudesni mario

čudesni mario

Mario Pašalić heroj velikog preokreta: Evo što Talijani pišu o sjajnom Hrvatu
liga prvaka

liga prvaka

Šok i očaj u Dortmundu: Evo što je rekao Niko Kovač nakon ispadanja iz Lige prvaka
liga prvaka

liga prvaka

Pašalić majstorski zabio u čudesnom preokretu Atalante. Pogledajte gol

najpopularnije

Još vijesti