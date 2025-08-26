KOMPLETIRA SE KADAR

Hajduk za kraj prijelaznog roka dovodi 'top igrača'?!

N.M.

26.08.2025 u 12:02

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Vlado Kos
Hajduk je pred realizacijom dva značajna posla.

Španjolski nogometaši Hugo Guillamón (25) i Edgar González (28) na putu su prema Splitu, gdje bi u sljedeća dva dana trebali obaviti liječničke preglede i službeno postati novi igrači Bijelih.

Dogovor između klubova je postignut, ugovori su potpisani, a i sami igrači prihvatili su uvjete koje im je ponudio Hajduk. Preostale su samo formalnosti prije objave transfera.

No, kako javlja 24sata Hajduk neće stati na tome. Prema njihovim navodima, postoji mogućnost angažmana još jednog krilnog igrača. Navodno je riječ o top igraču koji je za sada izvan Hajdukovih financijskih okvira i njegov je dolazak moguć isključivo ako do kraja prijelaznog roka Hajduk proda nekoga iz postojećeg kadra.

