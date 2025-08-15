Garcia: 'S ovim kadrom ne bismo ni mogli igrati na dva fronta. Livaja? I Messi ima periode krize...'

Dinamo je poveo u 14. minuti golom Zabergje , a Hajduk se našao u ogromnim problemima nakon što je Bamba u 78. minuti dobio drugi žuti karton.

Utakmica je otišla u produžetak u kojem je Karačić izjednačio u 99. minuti na 1:1, ali je Dinamo do prolaska došao golovima Qardakua u 109. i Berishe u 111. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

Što se dogodilo?

Malo smo sporije od njih ušli u utakmicu, kasnili smo u previše situacija i duela i primili smo gol. Osim toga nam nisu napravili previše problema, a mi smo bili oko njihova šesnaesterca, ali nismo zabili. Rekao bih da smo i s igračem manje kontrolirali utakmicu, možda su imali jednu šansu. Zabili su nam gol s 25 metara kao i u prvoj utakmici, onda i treći...

Kako ste osobno primili ovo ispadanje?

Neću plakati. Mislim da smo i u prvoj i u ovoj utakmici imali i više nego dovoljno prilika i situacija da sve riješimo u svoju korist. Previše smo promašili, a oni su bili jako efikasni. Istina je da nam ritam možda nije bio najbolji danas, ali malo nam se nakupilo utakmica.

Kako su igrači podnijeli poraz?

To je nogomet. Igrači su svjesni da smo tek na početku ovog procesa i da igramo s jako puno mladih igrača, koji na početku sezone jako puno igraju. Moramo se prvo oporaviti fizički, ali i mentalno. Jako su razočarani jer su dali sve u ove dvije utakmice, imali smo i više nego dovoljno šansi. Sigurno da nije lako ispasti, ali razvijamo se i pokušavamo rasti kao momčad. Moramo ići naprijed.

Zašto ste počeli igrati tek u zadnjih deset minuta osnovnog dijela?

Ne bih se složio. Mislim da smo bili dobri i do tad, a oni su nam s igračem više zabili gol s 25 metara. Dobro smo izgledali s desetoricom. Ne mogu reći da smo bili jako dobri, ali smo kontrolirali utakmicu i primili smo nesretni gol. Probali smo nešto nakon toga, ali to je bilo to.

Kako ste zadovoljni s Livajinom formom?

Dobro radi, dobro trenira i sretan sam s njim. Znate kako je s napadačima... Danas je imao veliku šansu, u prošloj utakmici tri, nekad imaš više sreće, nekad manje. Trudio se, pomagao je, radio je s momčadi. Kad ima dobar dan, zabit će gol iz jedne šanse, ali tu je gdje je. On puno radi, a to je jedino što mogu tražiti od njega. Igrači nisu strojevi. I Messi ima period krize. Da, istina, nije zabio gol u dvije utakmice iz tri, četiri šanse, ali se trudio. Znam da će biti bolji.

Je li vam prednost u odnosu na Dinamo i Rijeku što nećete igrati Europu?

Ovisi.. S ovim igračima koje imamo sad, s brojem igrača, bilo bi nam jako teško igrati na dva fronta. Imamo neke igrače i to mlade koji igraju svaku utakmicu. Tržište je još otvoreno i, da smo možda doveli još par igrača, mogli bismo igrati dva natjecanja. Sad kad ne igramo Europu, možda će nam biti lakše, ali to nam nije bio cilj. Cilj je bio igrati Europu