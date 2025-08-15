Pogledajte gol kojim su Albanci šokirali Hajduk 14. minuti

Hajduk je u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige izgubio 3:1 od Dinamo Cityja ispao iz Europe.
Nije moglo lošije krenuti za Splićane koji su pogodak primili već u 14. minuti. Dinamo City je odigrao lijepu akciju kojom je prešao cijeli teren te izigrao obranu Hajduka.
Akciju je na asistenciju Dejvija Bregua s ruba kaznenog prostora završio Baton Zabregja. Ivica Ivušić nije mogao apsolutno ništa protiv lijepo plasiranog udarac u desni kut. Zabregji je ovo već treći pogodak u ovosezonskim europskim kvalifikacijama.