LIJEPA AKCIJA

Pogledajte gol kojim su Albanci šokirali Hajduk 14. minuti

N.M.

15.08.2025 u 00:16

Gol Dinamo Cityja
Gol Dinamo Cityja Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Reading

Hajduk je u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige izgubio 3:1 od Dinamo Cityja ispao iz Europe.

Nije moglo lošije krenuti za Splićane koji su pogodak primili već u 14. minuti. Dinamo City je odigrao lijepu akciju kojom je prešao cijeli teren te izigrao obranu Hajduka.

Akciju je na asistenciju Dejvija Bregua s ruba kaznenog prostora završio Baton Zabregja. Ivica Ivušić nije mogao apsolutno ništa protiv lijepo plasiranog udarac u desni kut. Zabregji je ovo već treći pogodak u ovosezonskim europskim kvalifikacijama.

Dinamo City - Hajduk (Zabergja, gol za 1:0) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

