[FOTO] Novi bijesni istup; Thibaut Courtois i dalje vodi 'rat' protiv Uefe i Fife, ne brine ga moguća kazna zbog 'verbalnog delikta'

Golman belgijske reprezentacije i Real Madrida Thibaut Courtois optužio je Uefu da više brine o profitu nego o dobrobiti igrača koji osjećaju da ih se tretira kao 'robote'

'To je utakmica za novac, moramo biti iskreni oko toga', izjavio je Courtois za Sky Sports.

'Igrali smo je samo zato što je za Uefu to dodatni novac i zato što je to još jedna utakmica na TV-u. OK, za nas je to dobra utakmica jer je bila protiv Italije i dobra je za Italiju jer je bila protiv Belgije, ali pogledajte koliko su momčadi promijenile igrača - i da su Italija i Belgija bile u finalu drugi bi igrali', nastavio je ljutiti Courtois.

Belgijski napadači Eden Hazard i Romelu Lukaku nisu igrali u nedjelju kada je Italija pobijedila 2:1 jer su imali problema s mišićima nakon polufinalne utakmice protiv Francuske tri dana ranije.

'To samo pokazuje da igramo previše utakmica', dodao je Courtois i nastavio:

'Sljedeće godine imamo Svjetsko prvenstvo u studenom i možda ćemo opet morati igrati prvenstvene utakmice do kraja lipnja. Bit ćemo ozlijeđeni i nitko više ne brine o igračima.'

'Nakon duge sezone morat ćemo opet igrati četiri utakmice Lige nacija i imat ćemo dva tjedna odmora što nije dovoljno da igrači mogu nastaviti igrati 12 mjeseci na najvišoj razini', upozorio je zabrinuti Courtois te bijesno zaključio: